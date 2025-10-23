Астанада жоспарланған терроризмге қарсы оқу-жаттығу өтіп жатыр. Бұл туралы елорданың терроризмге қарсы күрес штабы мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Хабарламада оқу-жаттығу таңғы сағат 7:00-ден 11:00-ге дейін "Барыс Арена" мұз айдынында өтетіні айтылған.
Көпфункционалды "Барыс Арена" мұз айдынында (Тұран даңғылы, 57) жоспарланған терроризмге қарсы оқу-жаттығу өтеді. Іс-шараның мақсаты – құқық қорғау органдары мен арнайы күштердің лаңкестік оқиғаларға шұғыл ден қою тапсырмаларын орындауға дайындығын тексеру, - деп хабарлады штаб.
Осыған байланысты жаттығу өтіп жатқан аумақта жаяу жүргіншілер мен көлік қозғалысына шектеу енгізілді.
Біз азаматтарды өткізіліп жатқан оқу іс-шараларына түсіністікпен қарауға, қауіпсіздік шараларын сақтауға, тиісті мемлекеттік қызметкерлердің нұсқауын орындауға, тек ресми ақпарат көздеріне сенуге және халық арасында жалған ақпарат таратпауға шақырамыз, - деп атап өтті Астананың терроризмге қарсы күрес штаб.