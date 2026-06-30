Тереңнен тамыр тартқан мемлекеттігіміздің жаңа кезеңіне қадам басқалы тұрмыз – Тоқаев
Президент соңғы 30 жылда қабылданған заңдардың елдің дамуына зор үлес қосқанын атады.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қос палаталы Парламенттің соңғы бірлескен отырысында Сенат пен Мәжіліс депутаттарына атқарған еңбегі үшін алғыс айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Сондай-ақ Мемлекет басшысы соңғы 30 жыл ішінде Қазақстанда шамамен 3,5 мың заң қабылданғанын, олардың басым бөлігі елдің дамуына елеулі үлес қосқанын атап өтті.
Тереңінен тамырын тартқан мемлекетіміздің жаңа кезеңіне қадам басқалы тұрмыз. Ертең ҚР жаңа Конституциясы заңды күшіне енеді. Заңмен қатар, мемлекеттің билік жүйесі де түбегейлі жаңа сипатқа ие болмақ. Қос палаталы Парламенттің орнына Құрылтай келеді. Жалпы, бұл өзгеріс Қазақстанда тарихи сабақтастық бар екенін көрсетті. Осыдан 30 жылдан астам уақыт бұрын елімізде тұңғыш кәсіби Парламент құрылды. Мүлдем жаңа институционалдық жүйеге көшкен заң шығарушы орган мемлекетімізді нығайтуға елеулі үлес қосты, - деп атап өтті Мемлекет басшысы.
Айтуынша, кәсіби Парламент еліміздің рухтық негізін қалыптастыру және нарықтық экономиканы орнықтыру үстінде маңызды рөл атқарды.
Қысқаша айтсақ, 30 жылдың ішінде 3,5 мыңға қажетті аса заң қабылданды. Ал әрбір оныншы заңға депутаттар өздері бастамашы болды. Заң шығару жүйесінің қайнар бастауында бүкіл халқымызға және халықаралық қауымдастыққа танымал саясаткерлеріміз, көрнекті мемлекеттік қайраткерлері, белгілі қайраткерлер тұрды. Олардың істері Парламент тарихында өлшеусіз із қалдырды, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Президент Парламент қашанда заман талабына және қоғамның сұранысына жауап бере алатын жасампаз институт бола білгеніне ерекше тоқталды. Тәуелсіз мемлекетіміздің болашағы үшін қабылданған әрбір заңның маңызы зор екенін жақсы түсінетінін айтты.
Осы тарихи сәтке орай, ұлт мүддесін бәрінен жоғары қоя білген мінсіз әрі адал қызмет еткені үшін барлық шақырылымдағы Мәжіліс пен Сенат депутаттарына шынайы ризашылығымды білдіремін, - деді Президент.
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