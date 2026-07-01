Теңгенің мәртебесі өзгерді: Ұлттық валюта Конституциямен бекітілді
Бүгіннен бастап күшіне енген жаңа Конституцияда теңгеге қатысты маңызды норма енгізілді. Бұл өзгеріс ел экономикасына қалай әсер етеді?
Теңге Қазақстанның ұлттық валютасы ретінде конституциялық мәртебеге ие болды.
Ұлттық банктің мәліметінше, Қазақстанда бүгіннен бастап республикалық референдумда қабылданған жаңа Конституция күшіне енді. Жаңа Ата заңда теңгенің Қазақстан Республикасының дербес ұлттық валютасы екені және оны айналымға шығару құқығы тек Қазақстан Республикасына тиесілі екені ресми түрде бекітілді.
Теңгенің ұлттық валюта, төлем және жинақтау құралы ретіндегі құқықтық мәртебесі Қазақстанның валюта саласындағы дербестігін айқындайды. Бұл ұлттық валютаны эмиссиялау құқығының тек мемлекетке тиесілі екеніне кепілдік беріп, елдің экономикалық тәуелсіздігін қамтамасыз етудегі теңгенің айрықша рөлін көрсетеді, - делінген хабарламада.
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі бұл шешімнің стратегиялық әрі институционалдық маңызы зор екенін атап өтеді.
Ұлттық валютаның конституциялық мәртебе алуы ұзақмерзімді ақша-кредит саясатын жүргізудің құқықтық негізін күшейтеді. Мемлекеттің ұлттық валютаны шығару құқығын Конституцияда бекіту қаржылық тұрақтылыққа оң ықпал етіп, азаматтардың, бизнестің және халықаралық серіктестердің ұлттық ақша жүйесіне деген сенімін арттыруға ықпал етеді. Бұл құқықтық өзгерістер елдің орнықты экономикалық дамуы мен макроэкономикалық тұрақтылығына берік негіз қалайды.
Жаңа конституциялық нормаларды басшылыққа ала отырып, Ұлттық банк инфляцияны тежеуге, баға тұрақтылығын қаматмасыз етуге және Қазақстанның қаржы жүйесінің орнықтылығын арттыруға бағытталған жүйелі саясатын жалғастыра береді.
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