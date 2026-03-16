Теңге нығайып, доллар тағы да арзандады

16 наурызда биржада доллар бағамы теңгеге шаққанда айтарлықтай төмендеді.

Фото: ©BAQ.KZ архиві

Биржадағы сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы 486,2 теңгені құрады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Жұма күнімен салыстырғанда шетелдік валюта 4,49 теңгеге арзандады.

Қазақстанның айырбастау пунктеріндегі орташа бағамдар келесідей:

  • Доллар: сатып алу – 484-486 теңге, сату – 487-490 теңге;

  • Еуро: сатып алу – 552-555 теңге, сату – 558-560 теңге;

  • Рубль: сатып алу – 6-6,05 теңге, сату – 6,1-6,4 теңге.

ICE биржасында Brent маркалы мұнайдың мамыр айындағы фьючерстерінің бағасы барреліне 104,46 долларды құрап отыр.

Еске салайық, бұған дейін қазақстандықтардың долларға қызығушылығы рекордтық деңгейге жеткені хабарланды. 

