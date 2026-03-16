Теңге нығайып, доллар тағы да арзандады
16 наурызда биржада доллар бағамы теңгеге шаққанда айтарлықтай төмендеді.
Бүгiн 2026, 15:51
Фото: ©BAQ.KZ архиві
16 наурызда Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы 486,2 теңге болды.
Жұма күнімен салыстырғанда шетелдік валюта 4,49 теңгеге арзандады.
Қазақстанның айырбастау пунктеріндегі орташа бағамдар келесідей:
Доллар: сатып алу – 484-486 теңге, сату – 487-490 теңге;
Еуро: сатып алу – 552-555 теңге, сату – 558-560 теңге;
Рубль: сатып алу – 6-6,05 теңге, сату – 6,1-6,4 теңге.
ICE биржасында Brent маркалы мұнайдың мамыр айындағы фьючерстерінің бағасы барреліне 104,46 долларды құрап отыр.
Еске салайық, бұған дейін қазақстандықтардың долларға қызығушылығы рекордтық деңгейге жеткені хабарланды.
