Теңге күшейді, халық неге сезбейді? Күзде баға өсе ме?
11 Тамыз 2026, 18:40
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11 Тамыз 2026, 18:4011 Тамыз 2026, 18:40
184Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Жыл басынан бері әлем экономикасында үлкен өзгерістер болды. АҚШ пен Иран арасындағы қақтығыс, мұнай бағасының құбылуы, Ресей мен Украина соғысындағы жаңа шиеленістер Қазақстан экономикасына да әсер етіп жатыр.
Осы аралықта доллар бағамы 540 теңгеден 470 теңге шамасына дейін түсті. Бірақ қазақстандықтар теңгенің күшеюінің әсерін күнделікті өмірде сезінді ме? Неге доллар арзандағанымен, азық-түлік пен басқа тауарлардың бағасы төмендемейді?
Сарапшы Айбар Олжаевпен Қазақстан экономикасындағы қазіргі жағдайды талқыладық.
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