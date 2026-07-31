Ақтөбе облысында Шалқар және Шұбарқұдық станцияларындағы теміржол вокзалдарын реконструкциялау жұмыстары аяқталды.
Реконструкция жұмыстары барысында екінысанда да құрылыс-монтаждау жұмыстарының кешені орындалды. Вокзал ғимараттары жаңартылып, жаңа шатырлар мен қасбеттер орнатылды, ішкі инженерлік желілер толық жаңғыртылды, ішкі әрлеу жұмыстары және іргелес аумақтарды абаттандыру жүргізілді. Вокзалдар жаңа жиһаз және заманауи жабдықтармен қамтамасыз етілді. Құрылыс барысында сапа, ұзақ мерзімділік және қауіпсіздік талаптарына сай келетін отандық өндіріс материалдары қолданылды.
Теміржол инфрақұрылымын жаңғырту: Ақтөбеде екі вокзал қайта жаңартылды
31 Шілде 2026, 17:35
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