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Теміржол инфрақұрылымын жаңғырту: Ақтөбеде екі вокзал қайта жаңартылды

31 Шілде 2026, 17:35
АВТОР
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gov.kz 31 Шілде 2026, 17:35
31 Шілде 2026, 17:35
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Фото: gov.kz
Ақтөбе облысында Шалқар және Шұбарқұдық станцияларындағы теміржол вокзалдарын реконструкциялау жұмыстары аяқталды.

Реконструкция жұмыстары барысында екінысанда да құрылыс-монтаждау жұмыстарының кешені орындалды. Вокзал ғимараттары жаңартылып, жаңа шатырлар мен қасбеттер орнатылды, ішкі инженерлік желілер толық жаңғыртылды, ішкі әрлеу жұмыстары және іргелес аумақтарды абаттандыру жүргізілді. Вокзалдар жаңа жиһаз және заманауи жабдықтармен қамтамасыз етілді. Құрылыс барысында сапа, ұзақ мерзімділік және қауіпсіздік талаптарына сай келетін отандық өндіріс материалдары қолданылды.

1909 жылы салынған Шалқар станциясының теміржол вокзалы реконструкциядан кейін заманауи екі қабатты ғимаратқа айналды. Оның жалпы ауданы 833,6 шаршы метрді құрайды, ал реконструкцияға дейінгі аумағы 472,8 шаршы метр болған. I санатты вокзал тәулігіне орта есеппен 1 400-ге жуық жолаушыға қызмет көрсетеді. Станция арқылы Алматы, Астана, Ақтөбе, Атырау, Орал, Маңғыстау, Бейнеу, Сексеуіл, Қазалы, Тараз, Шымкент, Түркістан, Шу, Қарағанды, Жезқазған бағыттарымен, сондай-ақ Ресей, Тәжікстан, Өзбекстан және Қырғызстан елдерімен қатынасты қамтамасыз ететін 32 жолаушылар пойызы өтеді.

2012 жылы салынған Шұбарқұдық станциясының вокзалы да толық жаңартылды. Реконструкциядан кейін ғимараттың ауданы екі есеге жуық ұлғайып, 111,2 шаршы метрден 207,32 шаршы метрге дейін артты. Нысан заманауи екі қабатты ғимараттан тұрады. Оның қасбеті фиброцементті панельдермен қапталған, ал ішкі бөлмелері заманауи материалдар қолданылып әрленген. I санатты вокзал тәулігіне шамамен 80 жолаушыға қызмет көрсетеді. Станция арқылы елді мекенді Астана, Алматы, Ақтөбе, Атырау, Орал, Қостанай, Тараз, Шымкент, Семей, Маңғыстау және Бейнеу бағыттарымен байланыстыратын 12 жолаушылар пойызы қатынайды.

Вокзалдарды реконструкциялау жолаушыларға қызмет көрсету сапасын арттыруға, жайлы әрі қауіпсіз орта қалыптастыруға, сондай-ақ өңірдің көлік инфрақұрылымын одан әрі дамытуға бағытталған.
 

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