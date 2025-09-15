Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Темірлан Анарбеков "Реал Мадридпен" матчқа қатыспайды

Бүгiн, 11:58
192
Бөлісу:
Instagram/f.c.kairat
Фото: Instagram/f.c.kairat

Алматылық "Қайрат" футбол клубының қақпашысы Темірлан Анарбеков төменгі жақ сүйегін сындырып алып, енді ол алдағы ойындарға қатыса алмайды, Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.

Алдын ала қойылған диагноз – төменгі жақ сүйегінің сынуы. Өкінішке қарай, ол жақын матчтарға қатыса алмайды. Қосымша мәлімет әзірге жоқ, – деді "Қайрат" ФК-ның медиа-офицері Арман Жақсығұлов.

Айта кетейік, Темірлан Анарбеков жарақатты ел біріншілігінің 23-турындағы "Ақтөбеге" қарсы ойында алды. Кездесудің 10-минутында айып добын орындау кезінде ол қонақтардың қорғаушысы Уче Агбомен соқтығысып, ойынды жалғастыра алмады. Футболшыны алаңнан зембілмен алып кетті.

Еске сала кетейік, "Қайрат" қақпашысы Чемпиондар лигасының іріктеу кезеңіндегі тарихи "Селтикпен" болған матчтан кейін танымал болды. Ол кезде Анарбеков үш пенальтиді қайтарып, алматылықтарға турнирдің топтық кезеңіне шығуына көмектескен еді.

18 қыркүйекте "Қайрат" Чемпиондар лигасының топтық кезеңіндегі алғашқы қонақтағы матчын Лиссабонның "Спортингіне" қарсы өткізеді және 30 қыркүйекте өз алаңында "Реал Мадридті" қабылдайды.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Бір жыл бойы балаға есім қоя алмаған ерлі-зайыпты ажырасып кетті
Келесі жаңалық
Нөсер, найзағай және алғашқы үсік: алдағы 3 күнге арналған ауа райы болжамы
Өзгелердің жаңалығы