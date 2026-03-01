  • Мұқаба
Тегеранда жоғарғы рухани көсемінің өлімінен кейін мыңдаған адам алаңға шықты

Иранның жоғарғы рухани жетекшісі Али Хаменеидің қазасынан кейін қаралы жиындар ұйымдастырылды.

Бүгiн 2026, 12:28
Фото: Atta Kenare/AFP

1 наурыз күні Тегеран орталығына мыңдаған адам жиналды. Жиналғандар Иран туын желбіретіп, Хаменеидің суреттерін ұстап шыққан. Сондай-ақ Мешхед қаласындағы имам Реза кесенесі маңында да еске алу шарасы өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ. 


 

