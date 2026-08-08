Team KZ «Болашақ ойындары – 2026» чемпионы атанды
Қазақстан «Болашақ ойындарында» алтын медаль жеңіп алды: Team KZ финалда Ресей құрамасын ұтты.
8 Тамыз 2026, 23:44
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8 Тамыз 2026, 23:448 Тамыз 2026, 23:44
488Фото: ҚР Спорт комитеті
Қазақстандық Team KZ командасы «Болашақ ойындары – 2026» турнирінде Phygital Shooter дисциплинасы бойынша алтын жүлде жеңіп алды.
Финалда қазақстандықтар ресейлік LIGA PRO TEAM командасын 2:1 есебімен жеңді. Team KZ алдымен CS2-дегі Dust 2 картасында басым түсіп, кейін лазертагта 1:6 есебімен есе жіберді.
Чемпион тағдыры шешуші Nuke картасында анықталды. Қазақстандық команда қарсыласынан басым түсіп, турнирдің бас жүлдесін иеленді.
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