Тбилисиде наразылыққа шыққандар президент сарайының ауласына басып кірді

Грузия астанасы Тбилисиде жаппай наразылық акциясына қатысушылар Атонели көшесінде орналасқан Президент сарайының аумағына басып кірді, деп хабарлайды BAQ.KZ Report агенттігіне сілтеме жасап.
Елдің Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, Тбилиси орталығында өткен митинг "Жиналыстар мен манифестациялар туралы" заңның талаптарынан шығып кеткен. Акция ұйымдастырушылары күш қолдануға шақырып, полиция орнатқан тосқауылдарды бұзып өткен және ғимаратқа кіруге әрекет жасаған.
Біз митинг қатысушыларын құқық қорғау органдарының заңды талаптарына бағынуға және жағдайды ушықтырмауға шақырамыз. Әйтпесе, полиция заңда қарастырылған шараларды қолдануға мәжбүр болады, — делінген Грузия ІІМ мәлімдемесінде.
Министрлік өкілдері барлық әрекет қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және жағдайдың одан әрі шиеленісуін болдырмауға бағытталғанын атап өтті.
Қазіргі уақытта наразылық себептері мен қатысушылардың талаптары нақты анықталып жатыр. Президент сарайының маңындағы жағдай әлі де шиеленісті күйінде қалып отыр.