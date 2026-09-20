Тазалық – ортақ жауапкершілік: әлемдік бастамадан Тараздағы игі іске дейін
Таза қала бір күнде қалыптаспайды. Ол күнделікті еңбектен, ортақ жауапкершіліктен және туған жеріне жанашыр азаматтардың қарапайым әрекетінен құралады. Осы идеяны әлемдік деңгейде дәріптейтін World Cleanup Day бастамасы Таразда «Таза Қазақстан» аясындағы нақты жұмыстармен сабақтасты.
20 Қыркүйек 2026, 04:49
БӨЛІСУ
20 Қыркүйек 2026, 04:4920 Қыркүйек 2026, 04:49
63Фото: Тараз қаласы / медиа орталық
Қоршаған ортаның тазалығы – қоғамның өмір сүру сапасына тікелей әсер ететін маңызды фактор. Таза көше, жинақы аула, абаттандырылған саябақ пен қоқыстан арылған табиғи аумақ қаланың сыртқы келбетін ғана емес, тұрғындардың өз ортасына деген жауапкершілігін де көрсетеді.
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