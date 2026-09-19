АҚШ-та дизель бағасы рекорд жаңартты: Азық-түлік қымбаттауы мүмкін
Кейбір қалаларда дизель бағасы бір галлон үшін 8 доллардан асып отыр.
АҚШ-та дизель отынының рекордтық қымбаттауы егін жинау науқаны кезінде фермерлердің шығынын арттырып, азық-түлік бағасына қосымша қысым түсіруі мүмкін, деп хабарлайды Reuters.
АҚШ Энергетикалық ақпарат басқармасының мәліметінше, дизельдің орташа бағасы бір галлон үшін 6,29 долларға жеткен. Бұл бір жыл бұрынғы 3,74 доллармен салыстырғанда 68%-ға жоғары.
Фермерлер үшін жанармай шығыны айтарлықтай өскен. Мәселен, Оңтүстік Дакотадағы фермер Дрю Петерсон бір комбайнға күніне 1,5 мың долларға дейін жанармай жұмсауы мүмкін екенін айтты. Калифорниялық фермер Уэйн Гулартенің жанармай шығыны шамамен 40%-ға артқан.
Сарапшылар дизельдің қымбаттауы егін жинаудан бастап өнімді дүкендерге жеткізуге дейінгі бүкіл азық-түлік тізбегінің шығынын арттыратынын ескертеді. Тамызда АҚШ-та азық-түліктің тұтыну бағасы жылдық есеппен 2,7%-ға өскен.
Әсіресе көкөніс, сүт және ет өнімдерінің бағасына қысым күшеюі ықтимал. Себебі оларды тасымалдау кезінде тоңазытқыш қондырғылары бар, отынды көп тұтынатын көліктер пайдаланылады.
Калифорниядан азық-түлік тасымалдау құны бір жылда 40-120%-ға өскен. Кейбір қалаларда дизель бағасы бір галлон үшін 8 доллардан асып отыр.
Сарапшылар жанармай бағасы жоғары деңгейде сақталса, оның әсері алдағы айларда азық-түлік бағасынан да байқалуы мүмкін екенін айтады.
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