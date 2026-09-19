«Таза Қазақстан»: Астананың «Көктал» саябағында ағаш отырғызу акциясы өтті
«Көктал» саябағында тұрғындар мен мемлекеттік орган өкілдері ағаш отырғызды.
«Таза Қазақстан» республикалық экологиялық акциясы аясында елорданың Сарыарқа ауданында орналасқан «Көктал» саябағында ағаш отырғызу жұмысы жүргізілді. Экологиялық акцияға белсенді тұрғындар, Ардагерлер кеңесінің және мемлекеттік органдардың өкілдері қатысты.
Бұл туралы Астана әкімдігі мәлімдеді.
Акцияға қатысушылар аумақты көгалдандыруға және қоғамдық кеңістікті абаттандыруға өз үлесін қосты. Бірлесіп ағаш отырғызу қоршаған ортаға ұқыпты қараудың және елорданың экологиялық жағдайына жауапкершілікпен қараудың үлгісіне айналды.
«Таза Қазақстан» акциясы экологиялық мәдениетті қалыптастыруға, азаматтардың аумақтардың тазалығы мен абаттандырылуына жауапкершілігін арттыруға бағытталған. Мұндай іс-шаралар қаланы көгалдандыруға және мемлекеттік органдар мен тұрғындар арасындағы өзара байланысты нығайтуға ықпал етеді.
Ең оқылған:
- «Жұмыста қысым көрсетті»: Көкшетауда қаза тапқан сот қызметкерінің отбасы тергеуді талап етіп отыр
- «Бірге болуға тиіспіз»: Тоқаев сегіз елдің елшісіне үндеу жасады
- Алматыда самокат мінген адамның өмірін қиған алғашқы жол апаты тіркелді
- Астана ғимаратына «бомба қойылды» деп хабарлаған жасөспірім Украинада ұсталды
- Астанада қыздың саусағы балмұздақ аппаратына қысылып қалды