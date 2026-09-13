«Таза Қазақстан»: Астанада экологиялық науқанға 1,4 миллионнан астам адам қатысқан
2026 жылы елордада барлығы 400-ден астам экологиялық іс-шара ұйымдастырылды.
Астана тұрғындары үшін экологиялық күн тәртібі қаланың күнделікті өмірінің бір бөлігіне айналып келеді. Олар «Таза Қазақстан» жалпыұлттық бастамасы аясында аумақтарды көркейтуге қатысып, ағаш егіп, сонымен қатар жағалаулар мен қоғамдық кеңістіктерді тазалауға көмектесіп келеді.
Бұл туралы елорда әкімдігінің ресми сайтында жазылды.
Бірнеше жылда елордада «Таза Қазақстан» экологиялық бастамасына 1,4 миллионнан астам адам қатысты.
Жұмыстың басты бөліктерінің бірі су нысандарын тазалау болды. Қалада Есіл өзені, Ақбұлақ және Сарыбұлақ, Нұра-Есіл каналы мен Кіші Талдыкөлде жұмыс жүргізілді. Су қоймаларының экологиялық жағдайын қалпына келтіру және ұстап тұру үшін биомелиорациялық технологиялар қолданылды.
Тек 2026 жылдың көктемінде елордада тұрғындарды санитарлық тазалау, аумақтарды көркейту және көгалдандыру мәселесінде біріктірген экологиялық айлық өтті. Оның аясында су нысандарының жағалауларын тазалау бойынша «Мөлдір бұлақ», қоғамдық кеңістіктерде тәртіп орнату бойынша «Таза қала», аулаларды көркейту бойынша «Таза аула» және қаланың жасыл қорын ұлғайту бойынша «Жасыл болашақ» тақырыптық апталықтары ұйымдастырылды.
Жыл басынан бері экологиялық іс-шараларға 300 мыңнан астам тұрғын мен 9,8 мың кәсіпорын мен ұйым қатысты. Осы уақыт ішінде 6400-ге жуық аула аумағы тәртіпке келтіріліп, 1 мың тоннадан астам қалдық шығарылды, 732 300 жасыл желек егілді.
2026 жылы елордада барлығы 400-ден астам экологиялық іс-шара ұйымдастырылды. Оларға мектеп оқушылары мен студенттер, жастар, еңбек ұжымдары, кәсіпкерлер, қоғамдық ұйымдардың өкілдері және қаланың түрлі аудандарының тұрғындары қосылды.
Экологиялық мәдениет нақты істер арқылы қалыптасады. Тұрғындар аулаларды бірге күтіп-баптағанда, жағалауларды тазалап, ағаш еккенде, қалаға деген қамқорлық ортақ жауапкершілікке айналады.
Бұл жұмыс күзде де жалғасады. 12 қыркүйек пен 10 қазан аралығында Астанада күзгі экологиялық айлық өтіп жатыр, оның аясында санитарлық тазалау, аумақтарды көркейту және көгалдандыру бойынша іс-шаралар жоспарланған. 19 қыркүйекте ағаш егу бойынша жалпықалалық экологиялық акция өтеді.
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