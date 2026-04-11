"Таза қала" акциясы: Астанадаэкоакция аясында 100 тонна қоқыс шығарылды

Бүгiн 2026, 21:19
Астана қаласының әкімдігі Бүгiн 2026, 21:19
Фото: Астана қаласының әкімдігі

Елордада «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы аясында өткен «Таза қала» сенбілігіне 30 мыңға жуық адам қатысты, деп хабарлайды BAQ.KZ Астана әкімдігіне сілтеме жасап.

Іс-шараға тұрғындар, коммуналдық қызметтер, бизнес өкілдері, еріктілер мен студенттер жұмылдырылды. Сонымен қатар 2 200-ден астам ұйым қатысып, 900-ден аса арнайы техника тартылды.

Акция барысында 1232 аула тазартылып, қаладан шамамен 100 тонна қоқыс шығарылды. Қатысушылар аулалар мен көшелерді, саябақтар мен қоғамдық кеңістіктерді ретке келтірді.

Шараның басты мақсаты – экологиялық мәдениетті қалыптастырып, тұрғындарды қоршаған орта тазалығына жауапкершілікпен қарауға ынталандыру. Қала әкімдігі ел тұрғындарын экологиялық айлыққа белсенді қатысуға шақырды.

