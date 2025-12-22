Тайваньның шығысында 5,1 балдық жер сілкінісі болды. Anadolu агенттігіне сілтеме жасай отырып, Хуалянь округінде жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тайваньның Орталық метеорологиялық бюросының мәліметі бойынша, жер сілкінісінің эпицентрі округ орталығынан солтүстік-шығысқа қарай шамамен 18 шақырым жерде болған. Жер сілкінісінің эпицентрі шамамен 31 шақырым тереңдікте орналасқан.
Жер сілкінісі Хуалянь қалалары мен ауылдарында, сондай-ақ көршілес Илань округінде сезілді. Қазіргі уақытта құрбан болғандар мен қираулар туралы ақпарат жоқ.