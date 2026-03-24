Таяу Шығыста тағы да шиеленіс: Ирактағы әуе соққысы шиит жасақтарының 10 жауынгерінің өмірін қиды
Соққы Анбар провинциясындағы штабқа бағытталған. Жасақ өкілдері бұл үшін АҚШ-ты айыптады.
Ирактағы шииттердің Халықтық жұмылдыру күштерінің (PMF) нысанына жасалған әуе соққысы салдарынан кемінде 10 адам қаза тауып, тағы шамамен 30-ы жарақат алды. Қаза тапқандардың арасында Анбар провинциясындағы операциялар қолбасшысы Саад әл-Байджи бар, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters агенттігіне сілтеме жасап.
Қауіпсіздік және денсаулық сақтау саласындағы дереккөздердің мәліметінше, соққы батыстағы Анбар провинциясында орналасқан PMF штабына жоғары лауазымды қолбасшылар қатысқан кеңес кезінде жасалған.
PMF-тің ресми мәлімдемесінде Саад әл-Байджи мен оның бірнеше серіктесінің қаза тапқаны расталды. Құрылым өкілдері шабуыл үшін АҚШ-ты айыптап, соққы қызметтік міндеттерді атқару кезінде командалық орталыққа бағытталғанын айтты.
PMF деген кімдер
Халықтық жұмылдыру күштері (арабша Hashd al-Shaabi) – негізінен шииттердің қарулы топтарынан құралған бірлестік. Олар ресми түрде Ирактың қауіпсіздік жүйесіне енгізілген. PMF құрамында Иранмен байланысты құрылымдар да бар.
Қақтығыстың кеңею қаупі
Шабуыл Таяу Шығыстағы жағдайдың ушығуы аясында болды. Ақпан айының соңында АҚШ, Израиль және Иран арасындағы қақтығыс басталғаннан кейін Иранды қолдайтын топтар Ирактағы америкалық әскери базаларға соққыларын күшейтті.
Сарапшылардың пікірінше, қазіргі оқиғалар қақтығыстың Иран аумағынан тыс кеңею қаупін арттырып отыр. Әскери іс-қимылдар өңірдің бірнеше еліне тарады: Иран Израильге және Парсы шығанағындағы америкалық базалар орналасқан мемлекеттерге соққы жасауда, ал Израиль «Хезболла» қозғалысының шабуылдарына жауап ретінде Ливанда операциялар жүргізіп жатыр.
Қақтығыстың ушығуы барған сайын өңірлік сипат алып келеді. Әскери әрекеттер мен өзара соққылар жаңа аумақтар мен қатысушыларды қамтып, қауіпсіздік пен энергетикалық нарықтарға елеулі салдары болуы мүмкін ұзаққа созылған дағдарыс қаупін күшейтіп отыр.
