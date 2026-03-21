Таяу Шығыста шиеленіс күшейді: Израиль Ливан аумағына қатысты жоспарын ашық айтты
Израиль Ливанның оңтүстігін ресми түрде оккупациялады.
Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху мен қорғаныс министрі Исраэль Кацтың ресми мәлімдемесіне сәйкес, ел Ливан аумағында ұзақ мерзімге орнығу кезеңіне көшіп, тұрақты «қауіпсіздік аймағын» құру мақсатында бұл жерлерді іс жүзінде аннексиялау туралы жариялап отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Израиль басшылығы көрші елдің оңтүстік өңірлерінде армияның құрлықтағы қатысуын кеңейту туралы бұйрық берген. Бұл ретте халықты толық көшіру және азаматтық инфрақұрылымды қирату әдістері қолданылып жатқаны айтылған. Нетаньяху қазіргі жерді басып алу әрекеті аймақ шекараларын қайта қалыптастыруға бағытталған ауқымды «болашақ жоспарлардың» бір бөлігі ғана екенін атап өтті.
Сонымен бірге халықаралық медиакеңістікте Ливан билігінің ұстанымына қатысты бір-біріне қарама-қайшы пікірлер таралуда. Атап айтқанда, кейбір ірі басылымдар, оның ішінде израильдік телеарналарға сілтеме жасаған ресейлік БАҚ, Ливан Израиль армиясының әрекеттерін құптап, тіпті «басып кіруді сұрап отыр» деген мәліметтер таратқан.
Алайда жергілікті жағдай елде терең ұлттық дағдарыс қалыптасқанын көрсетеді. Ливан армиясына шекарадан шегіну туралы бұйрық берілгені рас, бірақ елдің Премьер-министрі Наваф Саламның айтуынша, бұл шешім ресми Бейрут мүлде қолдамайтын, таңылған соғыс жағдайында мемлекеттік құрылымдардың толық күйреуіне жол бермеу мақсатында қабылданған.
Ең оқылған:
