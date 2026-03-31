Иран БАӘ, Бахрейн және Кувейттегі АҚШ базаларын атқылады
Иранның жаңа соққы толқыны Парсы шығанағындағы АҚШ нысандарын қамтыды, яғни БАӘ жағалауы, Манама әуежайы және Кувейттегі әскери база аталды.
Иран Ислам революциясы сақшылар корпусы (ИРСК) зымырандар мен соққы жасайтын дрондар арқылы БАӘ аумағындағы америкалық күштер шоғырланған орындарға, Бахрейндегі Манама әуежайы маңындағы қорғаныс жүйелеріне және Кувейттегі Ахмед әл-Жабер авиабазасындағы ерте ескерту радарларына соққы жасалғанын мәлімдеді.
ИРСК АҚШ пен Израильдің шабуылдарына жауап ретінде басталған «Шынайы уәде 4» операциясының 88-толқыны аясында АҚШ пен Израиль нысандарына қарсы жаңа шабуылдар жасалғанын хабарлады.
Мәлімдемеге сәйкес, ИРСК Әскери-теңіз күштерінің қаза тапқан қолбасшысы, контр-адмирал Әлиреза Тенгсириді еске алуға арналған операция барысында Парсы шығанағында Израильмен байланысты контейнер тасымалдайтын кеме баллистикалық соққыға ұшыраған.
Бұдан бөлек, шабуылдардың жалғасы ретінде БАӘ жағалауы маңында америкалық теңіз жаяу әскерлері шоғырланған аймақта және Бахрейн астанасы Манамадағы әуежай маңында соққы жасайтын дрондарға қарсы орналастырылған жүйелер жойылғаны айтылды.
Сондай-ақ Кувейттегі Ахмед әл-Жабер базасына жасалған соққы салдарынан ерте ескертуге арналған екі радар істен шығарылғаны хабарланды.
Мәліметке қарағанда, шабуылдардың бұл толқыны әлі де жалғасып жатыр.