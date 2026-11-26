Тәуелсіздіктің 35 жылдығы қарсаңында Түркістан әлемдік құқықтанушылар мен сарапшылардың басын қосты
Түркістанда «Мәдениеттер диалогы 2026» халықаралық симпозиумы басталды.
Түркістан қаласында еліміздің Тәуелсіздігінің 35 жылдығы қарсаңында «Dialogue of Cultures: Мәдениеттер диалогы 2026» II халықаралық симпозиумы өз жұмысын бастады.
Халықаралық алаң шет мемлекеттердің конституциялық бақылау органдарының, Құрылтай депутаттарының, мемлекеттік органдардың, халықаралық ұйымдардың, ғылыми және азаматтық қоғам өкілдерінің басын қосты.
Ұлттық тарихи мұраны, құқық философиясын, білім мен ғылымды және халықаралық құқықтық стандарттарды зерделеу арқылы құқықтық мәдениет пен заманауи конституционализмді дамыту симпозиумның басты тақырыбына айналды.
Қазақстан Республикасының Вице-Президенті Ерлан Қарин симпозиум қатысушыларына құттықтау үндеуін жолдады.
Ол симпозиумның Егемендікпен қатар басты конституциялық құндылық болып табылатын Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 35 жылдығы қарсаңында өтіп жатқанын атап өтті.
Жаңа халықтық Конституцияда Егемендік пен Тәуелсіздікті қорғау мемлекет қызметінің негізгі қағидаттарының қатарына жатқызылған. Вице-Президент Конституцияның Ата Заң ғана емес, адам, қоғам және мемлекет арасындағы қоғамдық келісім екенін де атап өтті. Конституция нормаларының толыққанды іске асырылуы азаматтардың құқықтық мәдениетінің деңгейіне, заңды құрметтеуіне және конституциялық қағидаттарды дәйекті түрде сақтауына тікелей байланысты.
Қазақстан Республикасы Құрылтайының Төрағасы Айбек Дәдебай симпозиум қатысушыларына жолдаған құттықтауында конституциялық құндылықтарды заңнамалық тұрғыдан бекіту, қоғам мүдделерін қамтамасыз ету және мемлекет пен қоғам арасындағы сындарлы диалогті дамыту бағытындағы өкілді органның міндеттерін атап өтті.
Пленарлық отырысты ашқан Конституциялық Соттың Төрағасы Эльвира Азимова симпозиумның Конституция үстемдігі мәдениетін нығайтуға бағытталған, 2025 жылы бастау алған халықаралық кәсіби диалогтің жалғасы екенін атап өтті. «Конституция мемлекеттің құндылық бағдарларын айқындайды, мәдениет олардың қоғамдық сананың ажырамас бөлігіне айналуына ықпал етеді, ал азаматтық жауапкершілік оларды нақты істер мен іс-әрекеттер арқылы жүзеге асырады», – деді Эльвира Азимова.
Қатысушылар құқық пен мәдениетті жақындастыруда «Заң мен Тәртіп», «Адал азамат» және «Таза Қазақстан» конституциялық бағдарларының ерекше рөлін атап өтіп, оларды қоғамның күнделікті өмірінде іс жүзінде жүзеге асырудың маңыздылығына назар аударды.
Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров түрлі өркениеттер мен мәдениеттер тоғысқан орталық ретінде Түркістанның тарихи және рухани маңызын атап өтіп, өңірдің халықаралық ғылыми және мәдени байланыстарды одан әрі нығайтудағы мүмкіндіктеріне тоқталды.
Симпозиум қатысушыларына БҰҰ-ның Қазақстан Республикасындағы Тұрақты үйлестірушісі Саранго Раднарагча, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары Арман Исетов, Қазақстан Республикасы Құрылтайының Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің төрағасы Үнзила Шапақ, БҰҰ Даму бағдарламасының Қазақстан Республикасындағы Тұрақты өкілі Катаржина Вавьерниа құттықтау сөз сөйледі.
Іс-шараны Қазақстан Республикасының Конституциялық Соты Түркістан облысының әкімдігімен, Қазақстан Республикасының Туризм және спорт, Сыртқы істер, Мәдениет және ақпарат, Ғылым және жоғары білім, Экология және табиғи ресурстар министрліктерімен, Қазақстан Республикасы Президентінің Архивімен, БҰҰ Даму бағдарламасымен (UNDP), БҰҰ Балалар қорымен (UNICEF), БҰҰ Халықтың қоныстануы саласындағы қорымен (UNFPA), «БҰҰ-әйелдер» құрылымымен (UN Women), Фридрих Эберт атындағы қордың Қазақстандағы өкілдігімен, Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан зерттеу университетімен, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетімен, Халықаралық туризм және меймандостық университетімен және «ECOJER» қауымдастығымен бірлесіп ұйымдастырды.
Ең оқылған:
- БҚО-да әлем чемпионын ешкім күтіп алмаған: Облыстық спорт басқармасы не дейді?
- «Мен көп тәкаппарланып кетіппін»: Самса сатамын деп дауға қалған дәмхана иесі кешірім сұрады
- Әлеуметтік жәрдемақылар жойыла ма? Министрлік тараған ақпаратты жоққа шығарды
- Ақмола облысында жүргізуші әйелін көлігімен қағып өлтірді
- Қасым-Жомарт Тоқаев Ресейге жұмыс сапарымен барады