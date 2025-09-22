Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Таудағы төтенше жағдай: Құтқарушылар әйелдің өмірін сақтап қалды

Бүгiн, 10:46
Видеодан кадр
Фото: Видеодан кадр

Алматы облысында 3 мың метр биіктікке шыққан әйелдің аяқастынан жағдайы күрт нашарлап кетті, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.

Алматы облысы Талғар ауданында теңіз деңгейінен 3053 м биіктікте орналасқан Фурманов шыңында ТЖМ Республикалық жедел-құтқару жасағының құтқарушылары құтқару операциясын жүргізді.

Құтқарушылар тауда көмекке мұқтаж туристке көтерілді, оның жағдайы нашарлап: басы айналып, жүрегі айнып, әлсірегендіктен, ол өз бетінше таудан түсе алмады.

“ҚР РЖҚЖ құтқарушылары зардап шеккен әйелді таудан түсіріп, жедел жәрдем бригадасына тапсырды”, – делінген ҚР ТЖМ хабарламасында.

