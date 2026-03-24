Ташкент – Атырау бағыты бойынша жаңа рейс іске қосылады
Рейстер аптасына 2 рет ұшады деп күтілуде.
Бүгiн 2026, 14:10
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 14:10Бүгiн 2026, 14:10
61Фото: ©BAQ.KZ/Артем Чурсинов
Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі халықаралық әуе бағыттарының географиясын кеңейту және қолданыстағы бағыттар бойынша рейстер жиілігін арттыру бойынша тұрақты негізде жұмыс жүргізуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Осылайша, «Uzbekistan Airways» әуе компаниясы ағымдағы жылдың 29 наурызынан бастап Ташкент – Атырау бағыты бойынша жаңа әуе қатынасын ашады. Әуе компаниясы рейстерді аптасына 2 рет (дүйсенбі және жұма күндері) «Airbus A320» үлгісіндегі әуе кемелерімен орындауды жоспарлап отыр.
Жаңа әуе қатынасын ашуға 2025 жылғы 14 тамызда Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасы авиациялық билік органдары арасында өткен келіссөздер алғышарт болды.Келіссөздер барысында екі ел арасындағы халықаралық рейстерді орындау үшін құқықтық базаны одан әрі кеңейту туралы уағдаластыққа қол жеткізілді.
Әуе қатынасының ашылуы елдер арасындағы іскерлік, сауда-экономикалық және туристік ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға ықпал етеді.
Ең оқылған:
- Трамптың мәлімдемесінен кейін мұнай бағасы күрт төмендеді
- Иран Израиль мен АҚШ базаларының электр станцияларына соққы жасайтынын айтып, сес көрсетті
- Күдікті – ірі кәсіпкер: Алматыдағы 3 адам қаза тапқан жантүршігерлік апатқа қатысты тың дерек шықты
- Нью-Йорк әуежайында ұшақ көлікке соғылды: Қаза тапқандар бар
- Трамп Иранмен бес күнге "достасты"