Тарихта алғаш рет Англия шіркеуінің көшбасшысы әйел болды

Жаңа архиепископ болып 63 жастағы Сара Малалли тағайындалды. Ұлыбританияда Англия шіркеуінің рухани жетекшісі Кентерберидің жаңа архиепископы тағайындалды. Бұл лауазымды 1400 жылдық тарихта алғаш рет әйел адам атқаратын болды, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Англия шіркеуі – 16 ғасырда Король Генри VIII негізін қалаған Ұлыбританияның басты мемлекеттік шіркеуі. Бүгінде ол бүкіл әлем бойынша шамамен 85 миллион сенушілерді біріктіреді және елдің ең маңызды рухани институты болып саналады. Оның жетекшісі британиялық саясат пен қоғамда маңызды рөл атқарады.
Жаңа архиепископ – 63 жастағы Сара Малалли, ол Лондон епархиясын 2018 жылдан бері басқарады. Ол бұрын онкологиялық медбике болып жұмыс істеген және ағылшын медбикелік қызметін басқарған. 2002 жылдан бері діни қызметкер болып қызмет етті.
Шіркейге әйел адамның тағайындалуы 2014 жылғы реформалардан кейін мүмкін болды.
Африка мен Азиядағы консервативті шіркеу топтары Англия шіркеуін бұдан былай бүкіл англикан әлемі үшін рухани билік деп санауға болмайтынын алға тартып, бұл шешімді сынады. Мұның себебі оның либералдық реформаларды, әсіресе бір жынысты одақтардың батасын қолдауы болды.
Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармер Малаллиді құттықтап, оның ел өмірінде маңызды рөл атқаратынын мәлімдеді. Англия шіркеуінің жоғарғы басшысы Король Чарльз оның тағайындалуын ресми түрде мақұлдады.