Тарихи жүлде: Ләззат Жүсіпова пара-каратэден алтын медаль жеңіп алды

Ләззат Жүсіпова пара-каратэден әлем чемпионатында тарихи жүлде жеңіп алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бүгін Мысыр астанасы Каирде пара-каратэден (WKF) әлем чемпионаты өтті. Биылғы бәсекеде Қазақстан құрамасының қоржынына 1 қола жүлде түсті. К10 категориясында (соқыр/көзі нашар көретін спортшылар) сынға түскен отандасымыз Ләззат Жүсіпова үздік үштікке кірді, – деп хабарлады Қазақстан каратэ федерациясының баспасөз қызметі.
Ләззат Жүсіпованың бапкері - Мейрамгүл Дукуева.
Отандастарымыз 2017 жылдан бері жаһандық додаға қатысып келеді. Бұл Қазақстан қоржынына пара-каратэшілер арасында түскен алғашқы жүлде екенін атап өту керек.
Жалпы Каирдегі бәсекеге пара-каратэден Қазақстан командасы сапында 3 спортшы жолдама алып, өнер көрсетті. Олар:
Назгүл Ізмағамбетова (K30, тірек-қимыл жүйесі зақымданған спортшылар)
Дидар Мұхамеджанов (K30, тірек-қимыл жүйесі зақымданған спортшылар)
Ләззат Жүсіпова (K10, соқыр/көзі нашар көретін спортшылар)
Еске сала кетейік, биыл көктемде Ташкент қаласында өткен пара-каратэден IV Азия чемпионатында біздің команда 2 алтын, 1 күміс, 4 қола медаль иеленіп, керемет нәтиже көрсеткен. Ол кезде Ләззат Жүсіпова мен Назгүл Ізмағамбетова алтын, Дидар Мұхамеджанов қола жүлдегер атанған.
Пара-каратэден әлем чемпионаты 2014 жылдан бастап Халықаралық каратэ федерациясының (WKF) бағдарламасына қосылып, содан бері тұрақты өтіп келеді. Пара спортшылар барлық жарыста тек ката, яғни жекпе-жексіз, тек жекелей жаттығулар жиынтығын көрсету дисциплинасында сынға түседі.