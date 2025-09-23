Тарихи жеңіс: Шымкент әкімі чемпиондарды құттықтап, пәтер мен автокөлік кілттерін табыстады

Шымкент әкімі Ғабит Сыздықбеков әлем және Азия чемпиондарын құттықтап, автокөліктер мен құнды сыйлықтар табыстады. Қазақ спортшыларының тарихи жеңісі ел абыройын асқақтатты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Кездесу барысында залда мақтаныш пен шабытқа толы ерекше атмосфера орнады: спортшылар өз жеңістері жайлы әсерлерімен бөліссе, қала басшысы олардың жарқын жетістіктері Шымкенттің ғана емес, бүкіл елдің абыройы екенін атап өтті.
Ливерпульде өткен әлем чемпионатында Қазақстан боксшылары рекордтық нәтиже көрсетті – жеті алтын, бір күміс және екі қола медаль. Бұл тарихи жетістік қазақстандық спорт жылнамасына енді. Әкім ерекше алғысын Сабырхановтар әулетіне арнады. Ағайындылардың үлкені – Махмұд екінші рет әлем чемпионы атанса, 19 жастағы інісі Төрехан тұңғыш рет жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтеріліп, ел спорты тарихында өзіндік із қалдырды.
Шымкент спорты басқа да жарқын жеңістерге бай. Бангкокте өткен жастар арасындағы Азия чемпионатында Санжар-Әли Бегалиев алтын медаль иеленді. Тоғызқұмалақтан үш дүркін әлем чемпионы Ғалымжан Темірбаев Абайдың 180 жылдығына арналған турнирде топ жарды. Ал жерлесі Жұмажан Қожамбеков әскери қызметкерлер арасындағы қазақ күресі чемпионатында тағы да өз атағын қорғап шықты.
Ерік-жігер, тәртіп пен спортқа деген адалдық осындай нәтижелерге жеткізеді. Біздің спортшылардың жеңістері жастарға шабыт беріп, Қазақстанның әлемдік аренадағы беделін арттыра түседі, – деді Ғабит Сыздықбеков.
Чемпиондарға автокөліктер мен демеушілердің құнды сыйлықтары табысталды, олардың қатарында жеңімпаздарға арналған пәтер де бар. Кездесу соңында қала әкімі жеңімпаздарды құттықтап, олардың жаттықтырушылары мен тәлімгерлеріне алғысын білдіріп, жаңа жетістіктер мен жарқын жеңістер тіледі.