Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Тарих мұғалімдеріне арналған бірегей портал таныстырылды

Бүгiн, 19:23
231
Бөлісу:
Арман Мухатов
VIDEO
Фото: Арман Мухатов

Астанада тарих пәні мұғалімдерінің «Мектептегі тарих пәні: цифрлы медиа әлем» атты семинары ұйымдастырылды, деп хабарлайды деп хабарлайды BAQ.KZ e-history.kz порталына сілтеме жасап.

Іс-шараны "Qazcontent" АҚ, e-history.kz интернет-порталы мен Астана қаласы Білім басқармасы бірлесіп өткізді. Семинарға 50-ге жуық тарих пәні мұғалімі, әдіскер, тарихшы, сондай-ақ қала әкімдігінің «Әдістемелік орталығы» өкілдері қатысты.

Семинар барысында e-history.kz порталының жаңа нұсқасы таныстырылып, портал редакциясының жасанды интеллект негізінде әзірленген өнімдері, жаңа маусымдағы мультимедиялық жобалар мен «Тарих-sabaq» арнайы айдары ұсынылды.

Қатысушылар тарих пәні бойынша мультимедиялық контентті арттыру, оқушыларға арналған тест тапсырмаларын көбейту, порталға жарияланған мақалаларды мұғалімдердің біліктілігін арттыратын ресурстар қатарына қосу, сондай-ақ олимпиадалар ұйымдастыру мәселелерін талқылады.

Семинар қорытындысында барлық қатысушылар Kahoot платформасы арқылы білім сайысына қатысып, үздік шыққан 5 мұғалім арнайы сыйлықтармен марапатталды.

Айта кетейік, Қазақстан тарихы интернет-порталы – ұлттық тарих пен мәдениетті кеңінен насихаттайтын бірыңғай цифрлық ресурс. Порталда тарихи-танымдық мақалалар, мультимедиялық жобалар, электронды кітапхана мен оқушыларға арналған білім беру материалдары топтастырылған.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
5 қыркүйек – Халықаралық қайырымдылық күні
Келесі жаңалық
Сарапшы: Қазақстанда мемқарыз төмен, бірақ инфляция жоғары
Өзгелердің жаңалығы