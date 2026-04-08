Таразда ер адам 5-ші қабаттағы балконнан құлап, қаза тапты

Алдын ала мәліметке сәйкес, ер адам психоневрологиялық диспансерде есепте тұрған.

Фото: gov.kz

Тараздың мөлтек аудандарының бірінде 51 жастағы ер адам тұрғын үйдің балконынан секіріп кеткен, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Полиция оқиғаны растады. 

Тараз қаласында мөлтек ауданның біріндегі тұрғын үйдің 5-ші қабатынан ер адамның құлап, қайтыс болуы дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу ісі басталды. Алдын ала мәліметке сәйкес, ер адам психоневрологиялық диспансерде есепте тұрған. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын жан-жақты, толық әрі объективті зерделеуге бағытталған қажетті тергеу шаралары жүргізілуде, - деп хабарлады Тараз қаласының ПД баспасөз қызметі. 

Еске салайық, бұған дейін Тараз көшесінде атпен шапқан бала көлікке соғылғаны хабарланды. 

Сондай-ақ, мысықты құтқармақ болған павлодарлық ағаштан құлап, қаза тапты. 

