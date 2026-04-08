Таразда ер адам 5-ші қабаттағы балконнан құлап, қаза тапты
Алдын ала мәліметке сәйкес, ер адам психоневрологиялық диспансерде есепте тұрған.
Бүгiн 2026, 12:02
Фото: gov.kz
Тараздың мөлтек аудандарының бірінде 51 жастағы ер адам тұрғын үйдің балконынан секіріп кеткен, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Полиция оқиғаны растады.
Тараз қаласында мөлтек ауданның біріндегі тұрғын үйдің 5-ші қабатынан ер адамның құлап, қайтыс болуы дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу ісі басталды. Алдын ала мәліметке сәйкес, ер адам психоневрологиялық диспансерде есепте тұрған. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын жан-жақты, толық әрі объективті зерделеуге бағытталған қажетті тергеу шаралары жүргізілуде, - деп хабарлады Тараз қаласының ПД баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Тараз көшесінде атпен шапқан бала көлікке соғылғаны хабарланды.
Сондай-ақ, мысықты құтқармақ болған павлодарлық ағаштан құлап, қаза тапты.
Ең оқылған:
- Алматыда дәрігерлер қыз баланың асқазанынан үшінші рет шаш түйінін алып тастады
- Астанада клиенттерге "күш-қуат" арттыратын қоспа сатқан фитнес-жаттықтырушы ұсталды
- Тараз көшесінде атпен шапқан бала көлікке соғылды
- Алматыдағы жантүршігерлік апат: ZEEKR иесі ауруханадан тергеу изоляторына жеткізілді
- Трамп Венесуэла президенттігіне кандидат болуға ниетті екенін мәлімдеді