Мысықты құтқармақ болған павлодарлық қаза тапты
Бүгiн 2026, 16:09
БӨЛІСУ
Фото: pixabay.com
Павлодарда 50 жастағы ер адам ағаштан мысықты түсірмек болып, шамамен алты метр биіктіктен құлап кеткен, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Оқиға 5 сәуірде болған. Өңірлік денсаулық сақтау басқармасы мәлім еткендей, зардап шегуші Павлодар қалалық №1 ауруханасына жеткізілген.
Дәрігерлер көптеген сынықты, ішкі мүшелердің жыртылуын, геморрагиялық шокты анықтады. Ауыр жарақат салдарынан, жүргізілген емдеу шараларына қарамастан, пациент қайтыс болды, – делінген ведомство хабарламасында.
Еске салайық, бұған дейін Макинск құс фабрикасында жазатайым оқиға болып, жұмысшы зардап шеккен болатын.
