Танымал режиссер мен оның жұбайы үйінен өлі табылды

АҚШ-та аты аңызға айналған голливуд режиссері Роб Райнер мен оның жұбайы Мишель Лос-Анджелес қаласындағы өз үйлерінен өлі күйінде табылды. Құқық қорғау органдары оқиғаны адам өлтіру дерегі ретінде тергеп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі ВВС агенттігіне сілтеме жасап.
Полиция мен өрт сөндіру қызметі жексенбі күні түстен кейін ерлі-зайыптылардың Брентвуд ауданындағы үйіне шақырту алған. Құзырлы органдардың мәліметінше, 78 жастағы ер адам мен 68 жастағы әйел сол жерде қайтыс болған деп танылған. Алайда марқұмдардың аты-жөні мен өлімнің нақты мән-жайы әзірге ресми түрде жарияланған жоқ.
Қазіргі таңда ешкім қамауға алынбаған, күдіктілерді іздеу де жүргізілмей отыр. Тергеуге Лос-Анджелес полиция департаментінің кісі өлтіру және тонау істері жөніндегі детективтері кіріскен. Полиция өкілдері жарақат сипаты мен қарудың қолданылған-қолданылмағаны туралы ақпарат бермеді. Өлім себебін қаланың коронерлік қызметі анықтайды.
Роб Райнер – «Ханшайым-қалыңдық», «This Is Spinal Tap», «Гарри Саллимен кездескенде», «Мизери», «Бірнеше жақсы жігіт» секілді әлемдік кино классикасына айналған фильмдердің режиссері. Ол сондай-ақ Castle Rock Entertainment продюсерлік компаниясының негізін қалаушылардың бірі.
Калифорния губернаторы Гэвин Ньюсом режиссердің қазасына байланысты көңіл айтып, Райнерді «үлкен жүректі, данышпан адам» деп атады. Оның айтуынша, режиссердің шығармашылығы мен қоғамдық қызметі америкалық мәдениетке терең әсер етті.
Роб Райнердің өліміне байланысты саясаткерлер, актерлер мен режиссерлерден, соның ішінде Барак Обама, Эрик Айдл, Бен Стиллер, Джон Кьюсак және Элайджа Вудтан көңіл айту хабарламалары жарияланды.
Тергеу жалғасып жатыр. Құқық қорғау органдары алдағы уақытта қосымша ақпарат берілетінін мәлімдеді.
