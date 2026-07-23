Тамыз айындағы ҰБТ-ға өтініш қабылдау басталады
Талапкерлер өтінішті онлайн тапсырып, тестілеу күні, уақыты мен өткізу орнын өздері таңдай алады.
25 шілдеден бастап Қазақстанда тамыздағы ҰБТ-ға қатысуға өтініш қабылдау басталады. Бұл туралы ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі хабарлады.
Өтінішті Ұлттық тестілеу орталығының app.testcenter.kz сайты немесе UTO.kz мобильді қосымшасы арқылы беруге болады. Ал тестілеудің өзі 10–15 тамыз аралығында өтеді.
Тамыздағы ҰБТ ақылы негізде жоғары оқу орнына түсу үшін тестілеуді қайта тапсырғысы келетін талапкерлерге арналған. Бұған дейінгі ҰБТ қорытындысы бойынша шекті балл жинай алмаған қатысушыларға тестілеуден қайта өту мүмкіндігі беріледі, – деп жазылған хабарламада.
Сонымен қатар бұған дейін ҰБТ тапсырған талапкерлер тамыздағы тестілеуге өтініш беру кезінде бейіндік пәндер комбинациясын өзгерте алады. Өтініш берген кезде талапкерлер тестілеу өтетін орынды, күнін және уақытын өздері таңдайды.
Тамыздағы ҰБТ-ға биылғы және өткен жылдардағы мектеп пен колледж түлектері, қандастар, шетелде орта білім алған түлектер, шығармашылық білім беру бағдарламаларынан басқа даярлық бағыттарына немесе өзге білім беру бағдарламаларынан педагогикалық бағыттарға ауысқысы келетін студенттер, сондай-ақ алдыңғы оқу жылында шекті балл жинай алмағанымен ақылы негізде жоғары оқу орындарына қабылданған азаматтар қатыса алады.
Ал колледж түлектері өз мамандығы бойынша ақылы негізде жоғары оқу орнында білімін жалғастыруды жоспарласа, әңгімелесу нәтижесі бойынша оқуға түсе алады. Бұл жағдайда қабылдауды жоғары оқу орындарының қабылдау комиссиялары жүргізеді.
Ең оқылған:
- Қазақстандықтарға «сұр» жолмен әкелінген көліктердің қаупі ескертілді
- Арзан, ақылды әрі қауіпті: Жаңа дрондар соғысты қалай өзгертеді?
- «Артында үш баласы қалды»: Алакөлде қаза тапқан ер адамға қатысты жаңа деректер тарады
- Түнгі клубта атыс шығарған Астана тұрғыны сотталды
- Алматы – Қорғас тасжолындағы қайғылы жол апаты: Күдіктінің қанынан алкоголь анықталған