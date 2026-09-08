«Тамақ ауырып, құрғақ жөтел қинайды»: Астаналықтар қандай вирус жұқтырып жүр?
Астанада қандай вирус тарап жатыр? Дәрігер қазір тұрғындардың немен ауырып жүргенін түсіндірді
Астана тұрғындары әлеуметтік желілерде ЖРВИ-ге тән ұқсас белгілерге – жөтел, тамақ ауруы, әлсіздік пен дененің сырқырауына шағымданып жүр. Қалалық Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы медициналық көмекке жүгінушілер санының аздап өскенін растады. Қазір елорда тұрғындары немен ауырып жүргенін BAQ.KZ тілшісі анықтады.
«Бұл қандай вирус?»: астаналықтар неге шағымданып жүр?
Әлеуметтік желілерде елорда тұрғындары бір-біріне ұқсас белгілер туралы жазып жатыр. Бірі ұзаққа созылған құрғақ жөтел мен тамақ ауруына шағымданса, енді бірі мұрынның бітелуі, қатты бас ауруы, дененің сырқырауы мен әлсіздік мазалайтынын айтады.
Бұл қандай жаңа вирус? Жалғыз белгісі – тамақ ауырады, құрғақ жөтел қысып, тоқтамайды, – деп жазды қолданушылардың бірі.
Басқалары жаздың соңы мен күздің басында айналасындағылардың жаппай ауыра бастауының себебін сұрап жатыр.
Астана, не болып жатыр, неге айналамыздағылардың бәрі қайтадан ауыра бастады? Бұл жолғы ЖРВИ әл-қуатты да алып қойды, бәрінде бірдей белгілер, – делінген тағы бір жазбада.
Тағы бір қолданушы мұрны бітеліп, басы қатты ауырып, денесі сырқырағанын жазған.
Астанада ЖРВИ көбейді ме?
Астана қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы BAQ.KZ-ке елордада ЖРВИ белгілерімен медициналық көмекке жүгінушілер санының аздап өскенін хабарлады.
2026 жылғы 28 тамыз бен 3 қыркүйек аралығында ЖРВИ-дің шамамен 3204 жағдайы тіркелген. Бұл көрсеткіш өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 6,8%-ға төмен. Былтыр осы уақытта 3438 жағдай тіркелген.
Пациенттер көбіне дене қызуының көтерілуі, жалпы әлсіздік, бас ауруы, жөтел, тамақтың ауыруы немесе жыбырлауы, мұрыннан су ағу және мұрынның бітелуі сияқты белгілермен жүгінеді. Ведомство жоғары температура, қатты әлсіздік, жөтел, тамақ ауруы мен дененің сырқырауы жіті респираторлық инфекция белгілері бар пациенттер арасында жиі кездесетінін растады.
Сонымен қатар ЖРВИ немесе басқа да респираторлық инфекцияларға байланысты ауруханаға жатқызуды қажет ететін пациенттер саны артпаған. COVID-19 жұқтырған науқастар да елорданың медициналық ұйымдарына түспеген.
Дәрігерлер респираторлық аурулардың әдеттен тыс немесе ауыр өту жағдайларын да тіркеп отырған жоқ.
Көп жағдайда ауру ЖРВИ-ге тән қалыпты клиникалық көрініспен өтеді. Дегенмен кейбір пациенттер инфекцияны ауырлау өткеруі мүмкін. Әсіресе созылмалы аурулары бар, иммунитеті төмен және басқа да қауіп факторлары бар адамдарда ауру белгілері айқынырақ байқалуы ықтимал, – деп хабарлады Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.
Қазір тұрғындар немен ауырып жүр?
Астана қаласындағы №1 қалалық емхананың терапия бөлімінің меңгерушісі Бекжан Момбаев BAQ.KZ-ке берген сұхбатында пациенттер арасында парагрипп, риновирустық және аденовирустық инфекциялар, А және В типті тұмау, сондай-ақ энтеровирустық және ротавирустық инфекциялар кездесетінін айтты.
Әртүрлі ауру кезінде белгілер ұқсас болуы мүмкін. Сондықтан тек адамның өзін қалай сезінетініне қарап, инфекция қоздырғышын анықтау мүмкін емес.
Белгілер шынымен де ұқсас болуы мүмкін, сондықтан диагноз қою кезінде дәрігер олардың барлығын салыстырады. Алайда нақты диагноз, соның ішінде COVID-19 зертханалық растаудан, яғни ПТР-тестілеуден кейін қойылады, – деп түсіндірді Бекжан Момбаев.
Ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау орталығының мәліметінше, 2026 жылғы 1-28 тамыз аралығында Қазақстанда респираторлық инфекция белгілері бар пациенттерден алынған 164 сынама зерттелген. Оның 41-інен, яғни 25%-ынан респираторлық вирустар анықталған.
Қазір айналымда жүрген қоздырғыштардың қатарында мамандар риновирустарды, аденовирустарды, парагрипп вирустарын және маусымдық коронавирустарды атайды. Қазақстанда COVID-19 жағдайлары да әлі анықталып жатыр.
Сонымен қатар зертханалық мониторинг мүлде жаңа инфекцияның пайда болғанын көрсетуі мүмкін қандай да бір әдеттен тыс вирустарды анықтамаған.
Қазіргі уақытта халық арасында вирустық инфекциялардың өсуі байқалмайды. Біз қалыпты немесе маусымдық аурушаңдықты байқап отырмыз. Зертханаларымыз анықтаған вирустардың арасында әдеттен тыс вирустар жоқ, – деді Денсаулық сақтау министрлігі Ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау орталығы филиалының директоры Айнагүл Қуатбаева.
Дене қызуы қанша күн сақталуы мүмкін?
Терапевтің айтуынша, вирустық инфекция кезінде дене қызуы үш күннен бес күнге дейін сақталуы мүмкін. Аурудың алғашқы күндері дәрігер үйде қалып, төсек режимін сақтауға, жеткілікті мөлшерде сұйықтық ішуге, мұрынды шаюға, тамақты шаюға, дене қызуын бақылауға және басқа адамдармен қарым-қатынасты шектеуге кеңес береді.
Қажет болған жағдайда дене қызуын түсіретін дәрілер қолданылады. Егер дене қызуы жоғары, яғни 38 градустан асса, дәрігер медициналық көмекке жүгінуді ұсынады.
Бірнеше күн ішінде жағдай жақсармаса, денсаулыққа ерекше назар аудару қажет.
Егер дене қызуын түсіретін дәрілерді қабылдағаннан кейін де температура төмендемесе, жөтел бес күннен астам уақыт сақталса, қатты әлсіздік, тәбеттің жоғалуы байқалса және жағдай біртіндеп нашарлай берсе, медициналық көмекке жүгіну қажет. Жағдай күрт нашарласа, 103 нөміріне қоңырау шалу керек, – деді маман.
Алғашқы күннен антибиотик ішу – қате
Бекжан Момбаев өзін-өзі емдеу кезінде жиі жіберілетін қателіктердің бірі ретінде аурудың алғашқы күндерінен бастап антибиотиктерді өз бетінше қабылдауды атады.
Оның айтуынша, пациенттер тиімділігі дәлелденбеген препараттарды, сондай-ақ тамақ тұсына қыздыратын жақпамайлар мен компресстерді де қолданады.
Ағзаның қалпына келу ұзақтығы аурудың ауырлығына байланысты. Жеңіл жағдайда адамның жағдайы үш-бес күн ішінде жақсаруы мүмкін. Ауру орташа ауырлықта өтсе, қалпына келуге жеті-он күн кетуі ықтимал.
Егер инфекция ауыр өтіп, төменгі тыныс жолдарында асқынулар, соның ішінде бронхит немесе пневмония пайда болса, қалпына келуге екі аптаға дейін уақыт қажет болуы мүмкін.
Бұған дейін дәрігер астаналықтарды аптап ыстық кезінде инфекция жұқтыру қаупі туралы ескерткен.
Айта кетейік, бұған дейін ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті жаңа эпидемиологиялық маусымда қазақстандықтар қандай тұмау штамдарынан сақтануы керектігін ескерткен еді.
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