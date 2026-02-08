Талғар ауданында топырақ сырғып түсті: тұрғын үйлер мен көліктерге зақым келді

Алматы облысы Талғар ауданының Бесағаш ауылында, «Бурабай» коттедж қалашығы аумағында тау баурайынан топырақ массасының жылжуы тіркелді. Бұл туралы Талғар ауданының әкімдігінен мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Аудан әкімдігі мәліметінше, оқиға 8 ақпанда сағат 10:23-те болған. Себебі – соңғы күндердегі қолайсыз ауа райы мен топырақтың шамадан тыс ылғалдануы.
Топырақ Баянауыл көшесіндегі №8 және №24а үйлердің аумағына түсіп, бетон тіреу қабырғасын еңсерген. №8 үйде 15×5 метрлік шатыр зақымданып, «Haval Jolion» жеңіл автокөлігі мен шаруашылық құрылысының қабырғалары бүлінген. Бұл жерде түскен топырақ көлемі шамамен 465 текше метрді құрады. №24а үйге 5 текше метр топырақ түскен, бірақ айтарлықтай зақым болмаған.
Зардап шеккендер жоқ. №8 үйде үш адам, ал №12 үйде бес адам тұрады.
Ескерту: аталмыш үйлер бұрын тау бөктерін өз бетімен кесу арқылы салынған. Қазіргі уақытта еңістің жоғарғы бөлігінде кәріз желілерін тарту жобасы әзірленіп, құрылыс-монтаж жұмыстарын қаржыландыру және беткейді нығайту мәселесі бюджет комиссиясында қаралатын болады.
Қазіргі уақытта аумақты топырақтан тазалау және қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Алматы және оның маңы табиғи қауіп-қатері жоғары аймаққа жатады, мұнда жер сілкінісі, су тасқыны, сел, қар көшкіні және көшкін сияқты қауіптер болуы мүмкін.