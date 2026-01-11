Таиландтың оңтүстігінде қарулы топ 11 жанармай бекетін жарып жіберді

Таиландтың оңтүстігінде қаруланған топ жарылғыш құрылғыларды іске қосып, PTT мұнай-газ компаниясына тиесілі 11 жанармай құю бекетінде өрт қойған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы One 31 телеарнасы мәлімдеді.
Үйлестірілген жарылыстар мен өрт қою оқиғалары 11 қаңтар күні Наратхиват, Паттани және Яла провинцияларында тіркелген.
Алдын ала мәлімет бойынша, бір полиция қызметкері жарақат алған. Құтқару және жедел қызметтер шабуыл салдарын жоюға кіріссе, қауіпсіздік күштері күшейтілген дайындық режиміне көшірілген. Жергілікті билік органдары болған оқиғаларға қатысты тергеу жұмыстарын бастады.