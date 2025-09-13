Таиландта иттерден құтыру індеті тарап жатыр

Бангкок қаласының тоғыз ауданында және оған іргелес Самутпракан провинциясында құтыру ауруының өршуі тіркелді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
The Nation басылымының мәліметінше, осыған байланысты Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының құтыруға қарсы бөлімшесі ресми ескерту жариялады.
Мал шаруашылығын дамыту департаменті шұғыл түрде Бангкок пен Самутпраканның бірқатар аумағын уақытша эпидемиялық аймақ деп жариялап, 30 күнге ит, мысық және басқа да сүтқоректілерді әкелу-әкетуге тыйым салды. Бұл шектеу 8 қазанға дейін күшінде болады.
Аурудың өршуі адамдарға да, үй жануарларына да, сондай-ақ ірі қара, буйвол және басқа да мал түрлеріне қатер төндіретін елеулі қауіп ретінде бағаланды.
Билік халықты абай болуға және қаңғыбас жануарлармен байланыстан сақтануға шақырды.
Тай PBS телеарнасының дерегінше, 2025 жылдың басынан бері елдің алты провинциясында жеті адам құтырудан көз жұмған.
Жануар иелері аурудың кез келген белгісі байқалса, 12 сағат ішінде хабарлауға міндетті. Ал мал өлекселері ветеринар мамандар келгенге дейін қозғалтылмауы тиіс.
Қаулыны бұзғандар екі жылға дейін бас бостандығынан айырылуы немесе 40 мың бат (шамамен 1600 доллар) айыппұл төлеуі мүмкін.