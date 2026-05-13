Табиғат аясындағы демалыс қайғымен аяқталды: Маңғыстауда ер адам көз жұмды
Маңғыстауда ер адам әріптестерінің көзінше кәуапқа тұншығып қалды.
Бүгiн 2026, 08:11
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 08:11Бүгiн 2026, 08:11
109Фото: depositphotos.com
Қайғылы оқиға Маңғыстау облысында табиғат аясында демалыс кезінде болған, деп хабарлайды BAQ.KZ Mangystautv.kz-ке сілтеме жасап.
Ақтау қаласындағы мектептердің бірінің қызметкерлері Жармыш ауылының маңында орналасқан Аралбай сарқырамасына маевкаға шыққан. Демалыс барысында 56 жастағы ер адам кәуапқа тұншығып қалған. Оған көмек көрсету мүмкін болмаған, ол әріптестерінің көзінше оқиға орнында көз жұмған.
Маңғыстау облыстық полиция департаменті бұл факті бойынша тексеріс жүргізіліп жатқанын, оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатқанын хабарлады.
Құқық қорғау органдары азаматтарды табиғат аясында демалыс кезінде сақ болуға және қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға шақырады.
Ең оқылған:
- Атыраудағы қанды қылмыс: Қайын жұртын өлтірген күдіктінің соты басталады
- Түрмеден басқару: Шымкентте студенті жоқ колледждерге грант бөлініп, 1,3 миллиард теңге жымқырылған
- Еуропада хантавирус өршіп тұр: ДДСҰ басшысы үндеу жасады
- Әкесінің қабіріне Құран оқып қайтқан жігітті ауылдастары қуып барып өлтірген
- Көкшетауда әйел адам қаза тапқан апатқа қатысты жаңа дерек шықты