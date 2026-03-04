Сыртқы істер министрінің орынбасары Иран Елшісін қабылдады

Кездесу барысында тараптар Таяу Шығыс өңіріндегі ахуал жөнінде пікір алмасты.

Бүгiн 2026, 22:04
Фото: Сыртқы істер министрлігі

Бүгін, 4 наурызда Астанада Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі ғимаратында ҚР Сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Бақаев Иран Ислам Республикасының Төтенше және Өкілетті Елшісі Али Акбар Джоукар қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Кездесу барысында тараптар Таяу Шығыс өңіріндегі ахуал жөнінде пікір алмасты.

Сондай-ақ қазақ-иран ынтымақтастығының өзекті мәселелері талқыланып, жоғары деңгейде қол жеткізілген уағдаластықтарды іске асыруға өзара бейілділік расталды.

