Сыртқы істер министрінің орынбасары Иран Елшісін қабылдады
Кездесу барысында тараптар Таяу Шығыс өңіріндегі ахуал жөнінде пікір алмасты.
Бүгiн 2026, 22:04
Фото: Сыртқы істер министрлігі
Бүгін, 4 наурызда Астанада Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі ғимаратында ҚР Сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Бақаев Иран Ислам Республикасының Төтенше және Өкілетті Елшісі Али Акбар Джоукар қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Сондай-ақ қазақ-иран ынтымақтастығының өзекті мәселелері талқыланып, жоғары деңгейде қол жеткізілген уағдаластықтарды іске асыруға өзара бейілділік расталды.
