Судандағы шабуылдан 114 адам қаза тапты – ДДСҰ басшысы

ДДСҰ басшысы Тедрос Адханом Гебрейесус Суданның Солтүстік Кордофан аймағындағы Калоги қаласында бейбіт тұрғындарға жасалған шабуылды «мағынасыз» деп сипаттады. Шабуылда кемінде 114 адам қаза тапты, олардың 63-і балалар болған, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Шабуыл дрондар арқылы жасалып, алдымен балабақшаға, кейін ауруханаға, соңында адамдар балаларды құтқаруға тырысқан кезде қайта жасалған. RSF (Rapid Support Forces) – елдегі азаматтық соғыстың бір тарапынан шабуыл ұйымдастырған деген айып тағылуда.
Сонымен қатар, RSF елдегі ірі Хеглиг мұнай кен орнын бақылауға алған. Бұл аймақ Судан экономикасы үшін маңызды валюта көзі болып табылады.
ДДСҰ зардап шеккендерді Оңтүстік Кордофандағы ауруханаларға жеткізуді ұйымдастырып, шұғыл түрде медициналық көмек көрсетуге шақырды. Тедрос мырза шабуылдарды айыптап, соғысты тоқтатуға және гуманитарлық көмекті қамтамасыз етуге шақырды.
Судандағы азаматтық соғыс 2023 жылдың сәуірінен бері жалғасып келеді, жедел әрекет ету күштері мен Армия билік үшін күресуде. Калоги шабуылы аймақтағы жағдайды ушығарды, өйткені армия RSF бақылауындағы Дарфурға жылжып жатыр.