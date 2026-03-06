Су жүйесі сыр берді: Қостанай облысында төтенше жағдай
Қостанай облысында тозығы жеткен су құбырларына байланысты төтенше жағдай режимі жарияланды.
Жітіқара ауданының Степное және Toқтаров ауылдарында жергілікті ауқымдағы төтенше жағдай ресми түрде жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақ Жайық басылымына сілтеме жасап.
Аудан әкімдігінде бұл шешім тозығы жеткен су құбырларын жөндеу жұмыстарын жедел бастау және бюджеттен қаржы бөлу үдерісін жылдамдату үшін қабылданғанын түсіндірді.
Қазіргі уақытта елді мекендерде су қатаң кесте бойынша беріледі, ал оның сапасы көбіне белгіленген талаптарға сәйкес келмейді. Осыған байланысты тұрғындарға суды міндетті түрде қайнатып немесе сүзгіден өткізіп барып қана тұтыну ұсынылады.
Билік өкілдері төтенше жағдай режимін енгізу азаматтардың өміріне тікелей қауіп төнгендіктен емес, инфрақұрылымдық мәселелерді жедел шешу үшін қолданылатын "стандартты рәсім" екенін атап өтті. ТЖ режимі тендерлік процедураларды қысқартып, ауқымды жаңғырту жұмыстарын тезірек бастауға мүмкіндік береді.
Әкімдік мәліметінше, жаңа су мұнарасын салу, заманауи сорғы станцияларын орнату және су құбыры нысандарының кешенін тұрғызу жоспарланып отыр.
