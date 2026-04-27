Су үшін соғыс: Чадта қанды қақтығыс – ондаған адам қаза тапты
Чадтың шығысында су құдығына қол жеткізу мәселесінен туындаған жанжал екі қауым арасындағы ауқымды қақтығысқа ұласып, ондаған адамның өмірін қиды, деп хабарлайды BAQ.KZ Tchad Infos-қа сілтеме жасап.
Су үшін жанжал – қайғылы оқиғаға ұласты
Чадтың шығыс бөлігінде суға қол жеткізу мәселесіне байланысты дау салдарынан жаппай адам шығыны тіркелді. Жергілікті биліктің мәліметінше, бастапқыда екі отбасы арасындағы жанжал кейінірек тұтас қауымдар арасындағы қақтығысқа айналған.
Оқиға Иготе ауылында болған. Бұл аймақта су ресурстарының тапшылығы бұрыннан негізгі мәселелердің бірі болып келеді.
Алдын ала мәліметтерге сәйкес, жанжал су көзін пайдалану туралы келісе алмаған екі адам арасында басталған. Кейін жағдай бақылаудан шығып, жаппай қақтығысқа ұласқан.
Қақтығыс салдарынан кемінде 42 адам қаза тауып, тағы он шақты адам түрлі деңгейде жарақат алған.
Аймақтағы шиеленістің себептері
Чадтың шығыс провинциялары ұзақ уақыт бойы ресурстар тапшылығын, әсіресе су мен жайылым жетіспеушілігін бастан кешіріп келеді. Бұған қоса, Судандағы қарулы қақтығыстан қашқан босқындардың ағылуы да жағдайды ушықтырып отыр.
Осындай жағдайда негізгі ресурстарға қол жеткізу жиі қауымаралық жанжалдарға себеп болып, көбіне зорлық-зомбылыққа ұласады.
Ресурстар үшін қақтығыс – созылмалы мәселе
Сарапшылардың айтуынша, мұндай қақтығыстар аймақта тұрақты түрде болып тұрады. Әңгіме тек су туралы ғана емес, сондай-ақ жер мен мал сияқты жергілікті халық үшін маңызды ресурстар жөнінде.
Халықаралық ұйымдардың бағалауынша, 2021–2024 жылдар аралығында елдегі қауымаралық қақтығыстар салдарынан мыңнан астам адам қаза тауып, екі мыңға жуық адам жараланған.
Жағдай әлі де күрделі
Қабылданып жатқан шараларға қарамастан, аймақтағы негізгі ресурстарға қол жеткізу мәселесі әлі де өзекті күйінде қалып отыр. Иготе ауылындағы оқиға жергілікті жанжалдың қаншалықты тез ауқымды трагедияға айналуы мүмкін екенін тағы бір рет көрсетті.
