Су тапшылығы: Тегеран тұрғындары эвакуациялануы мүмкін

Ирандағы құрғақшылық астанада су тапшылығына әкелді. Bild басылымының мәліметі бойынша, Амир Кабир су қоймасы бос тұр, ал билік жаңбыр жаумаса, эвакуациялану мүмкіндігі туралы ескертіп отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Егер қараша айының соңына дейін Тегеранда жаңбыр жаумаса, біз суды шектеуге мәжбүр боламыз. Ал егер [одан кейін де] жаңбыр жаумаса, біз Тегераннан эвакуациялануға мәжбүр боламыз, - деді Иран президенті Масуд Пезешкиан 7 қарашада.
Қаланың негізгі ауыз су көзі - Амир Кабир су қоймасы, онда тек 14 миллион текше метр су немесе сыйымдылығының 8%-ы ғана бар. Бұл тек екі аптаға жетеді.
Тегеранда 10 миллионнан астам адам тұрады және олар күн сайын шамамен 3 миллион текше метр су тұтынады. Кейбір аудандарда сумен жабдықтау уақытша тоқтатылды, тіпті жазда да судың тоқтап қалуы байқалды. Таяу Шығыс және жаһандық тәртіпті зерттеу орталығының (CMEG) «Иран және аймақтық (ішкі)тұрақтылық және қауіпсіздік бойынша брифинг» (IRIS) аналитикалық есебінде айтылғандай, су дағдарысы тек су қоймаларын ғана емес, сонымен қатар Ирандағы жер асты суларының сарқылған қабаттары мен нашарлап бара жатқан батпақты жерлерді де қамтиды.
Ел билігі әлі күнге дейін су инфрақұрылымын дамыту үшін маңызды шаралар қабылдаған жоқ. Сарапшылар жағдайдың нашарлай беретінін және саяси салдарға әкелуі мүмкін екенін ескертеді, себебі экологиялық дағдарыстар бұрын режимге қарсы наразылықтарды тудырған болатын.