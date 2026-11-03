Су саласындағы жаңа серіктестік: Қазақстан Германиямен бірлескен жобаларды қолға алмақ
Неміс компаниялары Қазақстанның су шаруашылығы инфрақұрылымын жаңғыртуға, ауыл шаруашылығында су үнемдеу технологияларын енгізуге және мамандар даярлауға атсалысуы мүмкін. Сонымен қатар екі ел су ресурстарын басқару саласындағы тәжірибе алмасу мен инновациялық жобаларды дамытуға арналған Қазақстан-Германия су хабын құру мәселесін қарастырып жатыр.
Қазақстан су ресурстарын тиімді пайдалану және су шаруашылығы инфрақұрылымын жаңғырту бағытында Германиямен ынтымақтастықты кеңейтуді көздейді. Бұл мәселе Су ресурстары және ирригация вице-министрі Жандос Сәлімовтің Германия Федералдық Азық-түлік, ауыл шаруашылығы және өңірлік сәйкестік министрлігінің (BMLEH) Парламенттік мемлекеттік хатшысы Мартина Энгльхардт-Копф бастаған делегациямен кездесуінде талқыланды.
Кездесуде тараптар ауыл шаруашылығында суды пайдалану тиімділігін арттыру, заманауи технологияларды енгізу және су саласындағы бірлескен жобаларды жүзеге асыру мәселелеріне басымдық берді.
Су инфрақұрылымын жаңғыртуға неміс компаниялары тартылуы мүмкін
Қазақстан үшін бүгінгі таңда су ресурстарын сақтау ғана емес, оны тиімді басқару, тасымалдау кезіндегі шығындарды азайту және ирригациялық жүйелердің әлеуетін арттыру да маңызды міндеттердің бірі болып отыр.
Осы тұрғыда Германияның технологиялық және ғылыми әлеуетін пайдалану екіжақты ынтымақтастықтың негізгі бағыттарының біріне айналуы мүмкін.
Кездесу барысында неміс кәсіпорындарының Қазақстандағы су шаруашылығы инфрақұрылымын салу және реконструкциялау жобаларына қатысу мүмкіндігі қарастырылды. Сонымен бірге су ресурстарын басқарудың озық әдістерін енгізу, су үнемдеу технологияларын дамыту және ғылыми ұйымдармен әріптестік орнату мәселелері сөз болды.
Мұндай ынтымақтастық инфрақұрылымды жаңартумен қатар, су саласындағы технологиялық шешімдерді жетілдіруге және халықаралық тәжірибені отандық жүйеге бейімдеуге жол ашуы мүмкін.
Қазақстан-Германия су хабы: технология мен тәжірибе алмасудың жаңа алаңы
Кездесудің маңызды тақырыптарының бірі – Қазақстан-Германия су хабын құру бастамасы.
Жоспар бойынша, бұл алаң технологиялар алмасуға, цифрлық шешімдерді енгізуге, ғылыми-зерттеу жұмыстарын үйлестіруге және бірлескен пилоттық жобаларды дамытуға мүмкіндік бермек.
Қазіргі уақытта ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су ресурстары жөніндегі ақпараттық-талдау орталығы мен German Water Partnership (GWP) ұйымы хаб тұжырымдамасының жобасын келісіп жатыр.
Айта кетейік, German Water Partnership су саласында жұмыс істейтін 300-ден астам компанияны біріктіреді. Сондықтан аталған бастама Қазақстанның неміс кәсіпорындарымен тікелей байланыс орнатып, технологиялық және инвестициялық әріптестікті дамытуына мүмкіндік беретін платформа ретінде қарастырылып отыр.
Хабтың құрылуы екі ел арасындағы ынтымақтастықты жекелеген кездесулер мен келіссөздер шеңберінен шығарып, нақты жобалар мен практикалық нәтижелерге бағыттауға ықпал етуі мүмкін.
Кадр даярлау және цифрландыру – басым бағыттардың бірі
Су шаруашылығын жаңғырту тек жаңа техника мен инфрақұрылымға инвестиция салумен шектелмейді. Саланы басқаруға қабілетті білікті мамандар даярлау да маңызды.
Осыған байланысты тараптар мамандарды бірлесіп оқыту, қолданыстағы кадрлардың біліктілігін арттыру және кәсіби тәжірибе алмасу мәселелерін де талқылады.
Сонымен қатар цифрлық шешімдерді енгізу мен су ресурстарын басқарудың заманауи әдістерін пайдалану мәселесіне назар аударылды.
Бұл бағыттағы жобалар су ресурстары туралы деректерді жүйелеуге, оларды басқару сапасын арттыруға және ауыл шаруашылығындағы су пайдалану үдерістерін тиімді ұйымдастыруға негіз бола алады.
Су үнемдеу – стратегиялық міндет
Қазақстан мен Германия арасындағы келіссөздердің өзектілігі еліміздегі су ресурстарын тиімді пайдалану қажеттілігімен тікелей байланысты.
Мемлекет басшысы Қазақстан халқына Жолдауында ауыл шаруашылығында суды пайдалану тиімділігін арттыру міндетін қойған болатын. Бұл міндетті орындау үшін инфрақұрылымды жаңғырту, су үнемдеу технологияларын кеңінен қолдану және саланың ғылыми-технологиялық әлеуетін күшейту қажет.
Кездесу қорытындысы бойынша Жандос Сәлімов Германиямен әріптестікті одан әрі дамытуға мүдделілік білдірді.
Біз Германиямен ынтымақтастықты одан әрі дамытуға мүдделіміз. Бүгінгі диалог серіктестігімізді нығайту жолындағы маңызды қадам болып, су ресурстары саласындағы өзара тиімді бастамаларды жүзеге асыруға жаңа мүмкіндіктер ашады деп сенемін. Мемлекет басшысы Қазақстан халқына Жолдауында ауыл шаруашылығында суды пайдалану тиімділігін арттыру міндетін қойды. Неміс технологиялары мен тәжірибесі осы міндетті іске асырудың маңызды құралы бола алады, – деді вице-министр.
Жалпы, Қазақстан-Германия ынтымақтастығы су саласындағы инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру, цифрландыру, ғылыми зерттеулер мен кадр даярлау бағыттарын қамтиды. Ал жоспарланып отырған су хабы осы бастамаларды бір арнаға тоғыстыратын алаңға айналуы мүмкін.
Ендігі маңызды мәселе – келіссөздер барысында талқыланған бағыттарды нақты жобалармен толықтырып, технологиялық әріптестікті тәжірибелік нәтижеге айналдыру.
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