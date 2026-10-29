Су ресурстарын басқару цифрлық форматқа көшіріледі
Су тұтыну процестері автоматтандырылып, 2027 жылдың соңына дейін барлық су қоймасын цифрландыру жоспарланып отыр.
Президенттің тапсырмасы бойынша Су ресурстарының ұлттық цифрлық жүйесі әзірленді. Бұл туралы Үкімет отырысында Премьер-министрдің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның айтуынша, жүйе су пайдаланушылармен өзара іс-қимылдың барлық кезеңін – өтінім беруден бастап, тұтынылған су үшін ақы төлеуге дейінгі процестерді автоматтандырады.
Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Су ресурстарының ұлттық цифрлық жүйесі әзірленді. Су тұтынуға өтінім беруден бастап, ақы төлеуге дейінгі барлық процесс автоматтандырылды, – деді Жаслан Мәдиев.
Сонымен қатар бес су қоймасының цифрлық егізі жасалды. 2027 жылдың соңына дейін барлық су қоймасын цифрлық егіздермен қамту жоспарланып отыр.
Ең оқылған:
- «Ұстаз сабақ бере ме, әлде ата-анадан сөз ести ме?»: Аймағамбетов мұғалімдердің жанайқайын жеткізді
- Жолдау-2026: Еліміз қарқынды дамуы үшін ауқымды міндеттерді сапалы әрі жедел іске асыру маңызды
- «Жаңа тарихи кезеңдегі Қазақстанның өзекті міндеттері»: Президент Жолдауының толық мәтіні
- Алматыда мемлекеттік балабақшаларда Жаңа жылдық ертеңгіліктер өтпей ме? Басқарма жауап берді
- Ресей, Украина және АҚШ арасындағы келіссөздердің алдын ала күні белгілі болды