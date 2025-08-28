Стипендия өсті: 1 қыркүйектен бастап студенттер қанша теңге алады?

Қазақстанда студенттердің стипендиясы 2020 жылдан бері екі есе ұлғайды. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте Ғылым және жоғары білім вице-министрі Гүлзат Көбенова айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның айтуынша, 2020 жылмен салыстырғанда шәкіртақы мөлшері едәуір өскен. 1 қыркүйектен бастап студенттер мына көлемде стипендия алады:
- бакалаврлар – 52 372 теңге,
- педагогикалық мамандық студенттері – 84 000 теңге,
- магистранттар – 117 098 теңге,
- докторанттар – 262 500 теңге.
Бұғн дейін былтыр стипендия мөлшері қанша теңге болғанын жаздық.