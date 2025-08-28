Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Стипендия өсті: 1 қыркүйектен бастап студенттер қанша теңге алады?

Бүгiн, 14:55
235
Арман Мухатов - архив
Фото: Арман Мухатов - архив

Қазақстанда студенттердің стипендиясы 2020 жылдан бері екі есе ұлғайды. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте Ғылым және жоғары білім вице-министрі Гүлзат Көбенова айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Оның айтуынша, 2020 жылмен салыстырғанда шәкіртақы мөлшері едәуір өскен. 1 қыркүйектен бастап студенттер мына көлемде стипендия алады:

  • бакалаврлар – 52 372 теңге,
  • педагогикалық мамандық студенттері – 84 000 теңге,
  • магистранттар – 117 098 теңге,
  • докторанттар – 262 500 теңге.

Бұғн дейін былтыр стипендия мөлшері қанша теңге болғанын жаздық.

