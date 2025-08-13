Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Starlink Қазақстанда ресми түрде іске қосылды: Илон Маск ақпаратты растады

Бүгiн, 10:09
190
Бөлісу:
Midjourney
Фото: Midjourney

Америкалық кәсіпкер және SpaceX компаниясының басшысы Илон Маск әлеуметтік желідегі X парақшасында спутниктік интернет Starlink енді Қазақстанда қолжетімді екенін хабарлады, деп жазады BAQ.KZ тілшісі.

Іске қосу рәсімі 2025 жылдың 13 тамызында өтті. Енді қазақстандықтар төмен орбиталық спутниктер жүйесі арқылы қамтамасыз етілетін жоғары жылдамдықты желіге қосыла алады.

Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Starlink технологиясы ең шалғай және қол жетпейтін аймақтарда да тұрақты сигнал алуға мүмкіндік беретінін атап өтті. Бұл миллиондаған қазақстандықтарға заманауи цифрлық сервистерге жол ашады.

Starlink пен Қазақстан арасындағы келісім 2025 жылдың 12 маусымында жасалды. Онда компания қызметті жергілікті заңнама талаптарына сай көрсетуге міндеттелген.

Тарифтер мен қосылу жөніндегі ақпарат ресми сайтта қолжетімді: starlink.com.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
"Сайрандағы жаңа көпірден тоқ ұрады": әкімдік жауап берді
Келесі жаңалық
Директор зейнетке шыққан мұғалімді жұмыстан босатқан: Енді зейнеткерге өтемақы төленеді
Өзгелердің жаңалығы