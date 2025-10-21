Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Стадион бос бола ма?: "Қайрат" – "Пафос” матчына қанша билет сатылды

Нұрқанат Атажан
Бүгiн, 17:42
175
Бөлісу:
"Қайрат" ФК
Фото: "Қайрат" ФК

УЕФА Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіндегі үшінші турдағы “Қайрат” пен Кипрдің “Пафос” командасы арасындағы ойынның басталуына санаулы сағаттар қалды, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.

Бұл матчқа билеттердің сатылымы 13 қазаннан басталған болатын. Күтілгендей билет бағасы арзандаған жоқ – құны 30 мыңнан 250 мың теңгеге дейін сол күйінде қалды.

Мұндай баға саясаты Чемпиондар лигасындағы ойында алматылық команданы қолдағысы келетін кейбір жанкүйерлер үшін кедергі болды.

Нақты деректерге сәйкес, ойын басталуына жеті сағат қалғанда шамамен 11 мың билет сатылған.

Айта кетейік, “Қайрат” пен “Пафос” арасындағы матч ертең Алматыдағы “Орталық стадионда” 21:45-те басталады.

Бұған дейін алматылық “Қайраттың” қорғаушысы Еркін Тапалов билет сату көрсеткішінің төмендігіне қатысты пікір білдірген еді. 

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Банктер сізді қалай "тексереді": несие тарихындағы құпия деректер
Келесі жаңалық
Тірі кезде орган доноры болу тәртібі жеңілдейді
Өзгелердің жаңалығы