СҚО-да суға түспек болған ер адам жардан құлап кетті
Құтқарушылар альпинистік жабдықтар мен қатты зембілді пайдаланып, зардап шегушіні қиын қолжетімді жерден қауіпсіз жерге эвакуациялады.
Бүгiн 2026, 21:19
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Бүгiн 2026, 21:19Бүгiн 2026, 21:19
125Фото: Скриншот
Солтүстік Қазақстан облысында ТЖМ құтқарушылары прокуратура қызметкерлерімен бірлесіп жардан құлаған ер адамды құтқарып, дәрігерлерге тапсырды.
Оқиға Петропавл қаласындағы Жеңіс саябағы маңында, Есіл өзенінде жүргізілген рейд кезінде болған. Құтқарушылар жардың етегінде көмекке мұқтаж азаматты байқап қалған.
Алдын ала мәліметке сәйкес, 1956 жылы туған ер адам жұмыстан кейін шомылуға арналмаған жерге түспек болып, суға апаратын тік еңіспен келе жатқанда аяғы тайып кетіп, жардан құлаған. Салдарынан бұғанасы сынып, өздігінен жоғары көтеріле алмаған.
Құтқарушылар альпинистік жабдықтар мен қатты зембілді пайдаланып, зардап шегушіні қиын қолжетімді жерден қауіпсіз жерге эвакуациялады. Кейін ол жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырылды.