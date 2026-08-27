СҚО-да 350-ден астам бала қауіпсіздік ережелерімен танысты

27 Тамыз 2026, 16:45
АВТОР
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СҚО прокуратурасы 27 Тамыз 2026, 16:45
27 Тамыз 2026, 16:45
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Фото: СҚО прокуратурасы

2026 жылғы 27 тамызда Солтүстік Қазақстан облысында «Заң мен тәртіп» тұжырымдамасын іске асыру аясында облыс прокуратурасының үйлестіруімен балаларға арналған «Құтқарушының бір күні» атты ауқымды профилактикалық акция өтті.

Іс-шара барысында оқушылар үшін полиция бөлімшелері мен өрт сөндіру бөлімдеріне экскурсиялар ұйымдастырылды. Акция қатысушыларына өрт сөндіру техникасы, арнайы автокөліктердің жабдықталуы көрсетіліп, өрт туындаған жағдайда іс-қимыл жасау тәртібі мен қауіпсіздік ережелері түсіндірілді.

Акциямен барлығы 350-ден астам кәмелетке толмаған жасөспірім қамтылды. Іс-шара облыстың барлық аудандарында және Петропавл қаласында өткізілді. Мұндай іс-шараларды өткізу өскелең ұрпақ арасында қауіпсіздік мәдениетін, құқықтық сананы қалыптастыруға, сондай-ақ құқық қорғау және құтқару саласындағы мамандықтарға қызығушылықты арттыруға бағытталған, - деп хабарлады Солтүстік Қазақстан облысының прокуратурасы.

 

 

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