СҚО-да 350-ден астам бала қауіпсіздік ережелерімен танысты
2026 жылғы 27 тамызда Солтүстік Қазақстан облысында «Заң мен тәртіп» тұжырымдамасын іске асыру аясында облыс прокуратурасының үйлестіруімен балаларға арналған «Құтқарушының бір күні» атты ауқымды профилактикалық акция өтті.
Іс-шара барысында оқушылар үшін полиция бөлімшелері мен өрт сөндіру бөлімдеріне экскурсиялар ұйымдастырылды. Акция қатысушыларына өрт сөндіру техникасы, арнайы автокөліктердің жабдықталуы көрсетіліп, өрт туындаған жағдайда іс-қимыл жасау тәртібі мен қауіпсіздік ережелері түсіндірілді.
Акциямен барлығы 350-ден астам кәмелетке толмаған жасөспірім қамтылды. Іс-шара облыстың барлық аудандарында және Петропавл қаласында өткізілді. Мұндай іс-шараларды өткізу өскелең ұрпақ арасында қауіпсіздік мәдениетін, құқықтық сананы қалыптастыруға, сондай-ақ құқық қорғау және құтқару саласындағы мамандықтарға қызығушылықты арттыруға бағытталған, - деп хабарлады Солтүстік Қазақстан облысының прокуратурасы.
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