«Ақ жол» Құрылтайға баратын 8 депутаттың тізімін айтты
26 Тамыз 2026, 18:57
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26 Тамыз 2026, 18:5726 Тамыз 2026, 18:57
210Фото: akzhol.kz/kk
«Ақ жол» Демократиялық партиясы Саяси кеңесінің Президиумы сайлау қорытындылары бойынша Құрылтай депутаттарының 8 мандатын бөлді.
Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының 25.08.2026 ж. №48/84 қаулысына сәйкес, «Ақ жол» Қазақстанның Демократиялық партиясы Саяси кеңесінің Президиумы сайлауда алған Құрылтай депутаттарының 8 мандатын «Ақ жол» ҚДП партиялық тізіміне кірген кандидаттар арасында бөлді.
- Ахметжаев Дәурен Хайруллаұлы
- Бибаев Бақтыбек Сәлбекұлы
- Еспаева Дания Мәдиқызы
- Қожахметов Асылхан Төлепбергенұлы
- Ли Юрий Виссарионович
- Нұралдинов Олжас Елтайұлы
- Шынасылова Мейраш
- Юсупов Ермекқали Төлепқалиұлы
Еске сала кетейік, Орталық сайлау комиссиясы шығарған Қазақстан Республикасы Құрылтайы депутаттарын сайлаудың қорытынды нәтижелері бойынша «Ақ жол» Демократиялық партиясы 478 083 дауысқа (5,21%) ие болды.
Айта кетейік, бұған дейін ЖСДП Құрылтайға кіретін 8 депутаттың есімін жариялағаны хабарланды.
Сондай-ақ, «Ауыл» партиясы Құрылтайға баратын 10 депутатының тізімін жариялады.
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