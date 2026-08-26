«Ақ жол» Құрылтайға баратын 8 депутаттың тізімін айтты

26 Тамыз 2026, 18:57
АВТОР
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akzhol.kz/kk 26 Тамыз 2026, 18:57
26 Тамыз 2026, 18:57
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Фото: akzhol.kz/kk

«Ақ жол» Демократиялық партиясы Саяси кеңесінің Президиумы сайлау қорытындылары бойынша Құрылтай депутаттарының 8 мандатын бөлді.

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының 25.08.2026 ж. №48/84 қаулысына сәйкес, «Ақ жол» Қазақстанның Демократиялық партиясы Саяси кеңесінің Президиумы сайлауда алған Құрылтай депутаттарының 8 мандатын «Ақ жол» ҚДП партиялық тізіміне кірген кандидаттар арасында бөлді.

  1. Ахметжаев Дәурен Хайруллаұлы
  2. Бибаев Бақтыбек Сәлбекұлы
  3. Еспаева Дания Мәдиқызы
  4. Қожахметов Асылхан Төлепбергенұлы
  5. Ли Юрий Виссарионович
  6. Нұралдинов Олжас Елтайұлы
  7. Шынасылова Мейраш
  8. Юсупов Ермекқали Төлепқалиұлы

Еске сала кетейік, Орталық сайлау комиссиясы шығарған Қазақстан Республикасы Құрылтайы депутаттарын сайлаудың қорытынды нәтижелері бойынша «Ақ жол» Демократиялық партиясы 478 083 дауысқа (5,21%) ие болды.

Айта кетейік, бұған дейін ЖСДП Құрылтайға кіретін 8 депутаттың есімін жариялағаны хабарланды

Сондай-ақ, «Ауыл» партиясы Құрылтайға баратын 10 депутатының тізімін жариялады.

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