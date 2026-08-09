СҚО-да 15 гектар аумақтағы дала өрті сөндірілді
Елді мекендер мен орман алқаптарына қауіп төнген жоқ.
Солтүстік Қазақстан облысының Тайынша ауданында дала өрті сөндірілді. Жанадаур ауылының маңындағы құрғақ өсімдіктердің жануына СҚО және Ақмола облыстарының ТЖД күштері, жергілікті атқарушы органдар мен мемлекеттік орман шаруашылығының мамандары жұмылдырылды.
Өртті сөндіруге өрт сөндіру бөлімшелерімен қатар жергілікті тауар өндірушілердің ауыл шаруашылығы техникасы тартылды. Өрттің таралуына жол бермеу үшін аумақ жыртылды.
Өртті сөндіру жұмыстары қалың құрғақ өсімдіктер мен қатты желге байланысты күрделенген. Дегенмен, барлық қызметтердің үйлесімді әрекеті нәтижесінде өрт жедел оқшауланып, толық сөндірілді. Жағдайды бақылау үшін ұшқышсыз ұшу аппараты қолданылды.
Өрттің жалпы аумағы 15 гектарды құрады. Елді мекендер мен орман алқаптарына қауіп төнген жоқ. Аумақты тексеру барысында ашық жану ошақтары анықталмады. Қазіргі уақытта жағдай толық бақылауда.
Ең оқылған:
- Алматыда тікелей эфирде балағат сөз айтқан екі блогер қамауға алынды
- Мемлекеттік органдар атынан жалған ақпарат тарауда: қазақстандықтарға ескерту жасалды
- Атырауда тұрғындар күдіктінің ұсталуын адам ұрлау әрекеті деп ойлап қалған
- Астана тұрғындары кітап оқып, 600 мың теңгеге дейін ұтып ала алады
- Қазақстандық оқушы жасанды интеллект бойынша халықаралық олимпиадада екінші орын алды