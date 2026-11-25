SpaceX рекордын жаңартқан Anthropic акциялары биржада құлдырай бастады
ЖИ нарығындағы күмән: Anthropic акциялары IPO бағасынан төмендеді.
Claude жасанды интеллектісін әзірлеуші америкалық Anthropic компаниясының акциялары әлем тарихындағы ең ірі IPO-дан кейін небәрі бірнеше күн өткен соң бастапқы орналастыру бағасынан төмен түсіп кетті. Бағамдардың күрт құлдырауы инвесторлардың жасанды интеллект саласындағы компаниялардың нарықтық құны тым жоғары бағаланған деген қаупін күшейте түсті, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
24 қарашадағы сауда-саттық барысында бастапқы орналастыру бағасы 83 доллар болған Anthropic акциялары 12,6%-ға арзандап, бір қағаз үшін 76,6 долларға дейін төмендеді.
Ал 19 қарашада, Nasdaq биржасындағы сауда-саттықтың алғашқы күнінде компания акциялары 111,5 доллар межесінен басталып, барлық әлеуетті қолжетімді акцияларды есепке алғандағы оның нарықтық бағасы қысқа уақытқа екі триллион доллардан асқан болатын.
Anthropic акциялары неліктен құлдырап жатыр?
Бағамдардың төмендеуі технологиялық компаниялар акцияларының жаппай сатылуы және инвесторлардың жасанды интеллектіге салынған ауқымды инвестициялардың өзін-өзі ақтауына деген күмәнінің артуы аясында болып отыр.
Заманауи нейрожелілерді әзірлеу мен оқыту орасан зор есептеу қуатын талап етеді. Деректерді өңдеу орталықтарын салу, өнімділігі жоғары чиптерді сатып алу және инфрақұрылымға қызмет көрсету әзірлеушілерге миллиардтаған долларға түседі.
Қосымша қысымды жасанды интеллектінің неғұрлым қолжетімді модельдерін әзірлеушілер, соның ішінде қытайлық компаниялар тарапынан болатын бәсекелестік тудырып отыр.
Инвесторлардың назарын Anthropic басшыларының мәмілелері де аударды. Бас директор Дарио Амодеи мен компания президенті Даниэла Амодеи IPO аясында 3,37 миллионнан астам акция сатқан. Олардың әрқайсысы бұл мәміледен 280 миллион доллардан астам қаражат алды.
Бұл сатылымдар бастапқы орналастыру шарттарында алдын ала қарастырылған болатын.
Anthropic SpaceX рекордын қалай жаңартты?
Еске сала кетейік, 2026 жылғы 19 қарашада Anthropic америкалық Nasdaq қор биржасына ANT тикерімен шықты.
Орналастырудың бастапқы көлемі 81,34 млрд долларды құрады. Қосымша 147 млн акция сатылғаннан кейін IPO-ның жалпы сомасы 93,5 млрд долларға жетті.
Anthropic компаниясының ресми хабарламасына сәйкес, комиссиялар мен басқа да шығындарды шегергенге дейін компанияның өзі тікелей шамамен 91,6 млрд доллар алған. Қалған қаражат өз қағаздарын сатқан акционерлерге тиесілі болды.
Бұған дейінгі әлемдік рекорд Илон Масктың SpaceX компаниясына тиесілі еді. Ол 2026 жылдың маусымында акцияларды қосымша орналастыруды ескере отырып, 85,7 млрд долларға IPO өткізген болатын.
Сонымен қатар, Anthropic Google, Microsoft, Nvidia, AMD және TSMC сияқты ірі технологиялық компаниялар арасындағы жеке орналастыру аясында тағы 26 млрд доллар тартты.
Екі мәміленің жиынтық көлемі 119,5 млрд долларға жетті.
Anthropic 2021 жылы құрылған. Компания Claude жасанды интеллект модельдерінің топтамасын әзірлейді және OpenAI, Google және әлемдік ЖИ нарығының басқа да ірі ойыншыларымен бәсекелеседі.
Енді биржаға тарихи шығудан кейін компания инвесторларға жасанды интеллектіге құйылған ауқымды инвестициялардың соған сай қаржылық нәтиже бере алатынын дәлелдеуі тиіс.
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